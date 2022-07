Alpine wint slijtageslag in Monza, drama voor Glickenhaus

Zoals het hele weekend was de #708 van Glickenhaus ook zondag weer erg snel. De wagen startte vanaf pole-position en domineerde de eerste uren. Halverwege de race ging het echter mis. Na al een penalty te hebben ingelost en terug te zijn gevallen naar plek vier, kwam er ineens veel rook uit de bolide. Het was einde wedstrijd. Het gevecht om de overwinning zette zich voort met Alpine en Toyota.

Richting het laatste uur kwam de strijd tot ontbranding toen Kamui Kobayashi in de #7 Toyota zijn achterband lek sneed op de Alpine. Dit gebeurde op volle snelheid op start-finish. Kobayashi kon zijn bolide opvangen en naar de pits terugbrengen, maar verloor wel een ronde. Mathieu Vaxiviere was daarna niet meer te achterhalen door de andere Toyota en zo won de Fransman samen met Nicholas Lapierre en André Negrao voor Alpine voor de tweede keer dit jaar een race in het WEC.

Voor Peugeot was de eerste race met de 9X8 eigenlijk een grote test. De wagens kwamen meerdere malen in de problemen en moeten achteruit de garage in. De #94 kon de wedstrijd nog wel uitrijden, maar wel op ruime achterstand op de concurrentie.

LMP2, GT-Klassen

In de LMP2 ging de zege naar Ferdinand Habsburg, Rui Andrade en Norman Nato in de #41 Realteam by WRT Racing. De #38 Jota en de #10 Vector Sport maakten het podium compleet. Veel andere topteams kwamen in de problemen. Zo viel de #22 United Autosports weg met technische problemen en schoot de #28 Jota laat in de race van de baan. Tijmen van der Helm finishte in de #44 wagen van ARC Bratislava als elfde in de klasse. De #31 WRT van Robin Frijns kwam in de problemen en kwam op grote achterstand.

In de GTE-Pro ging de zege verrassend naar Corvette. In de slotfase moest de leidende Ferrari nog naar binnen voor een klein beetje extra brandstof. Zo kwam de #64 van Nick Tandy en Tommy Milner aan de leiding te liggen. De race werd verder ontsierd door een veel te fel gevecht tussen Alessandro Pier Guidi en Kevin Estre. Estre tikte in de #92 Porsche de Ferrari van Pier Guidi bijzonder agressief van de baan na meerdere momenten van contact. Het leverde Estre een drive-through penalty op.

Dempsey-Proton Racing won met Harry Ticknell, Sebastian Priaulx en Christian Ried de wedstrijd in de GTE-Am, voor de #85 Iron Dames wagen die knap tweede werd. De #33 TF Sport zorgde voor een schrikmoment in de paddock, toen Henrique Chaves in de Variante Della Roggia zijwaarts op een hoge kerbstone belandde en over de kop ging. Chaves kon gelukkig ongedeerd uitstappen.

De volgende race van het WEC vindt plaats op zondag 11 september. Dan is het tijd voor de zes uur van Fuji.