Glickenhaus pakt WEC-pole op Monza, opstartproblemen voor Peugeot

Het is een belangrijk weekend voor het WEC, want voor het eerst in meer dan vier jaar staan er twee topmerken aan de start met een hybride aangedreven wagen in de topklasse. Peugeot stapt in na een lange tijd van ontwikkelen en wil Toyota het vuur aan de schenen leggen, samen met meer topmerken die volgend jaar zullen instappen.

Toch was het de non-hybride wagen van het kleine Glickenhaus die het snelste was. Romain Dumas zette de wagen op pole-position. Brendon Hartley pakte in de #8 Toyota de tweede tijd. De gloednieuwe Peugeot 9X8-wagens konden in de vrije trainingen prima meekomen, maar kwamen er in de kwalificatie niet aan te pas. Gustavo Menezes zette in de #94 de vijfde tijd neer, en de #93 kwam anderhalf minuut voor het einde van de sessie stil te staan. Het leverde een rode vlag op en de sessie werd niet meer hervat.

Dat was goed nieuws voor onder meer Filipe Albuquerque. Hij had op dat moment de snelste tijd op de teller staan in de LMP2. ARC Bratislava staat morgen op de tweede startplek in die klasse dankzij een snelle tijd van Mathias Beche. Dat is een opsteker voor Tijmen van der Helm, want ook hij staat ingeschreven op die auto. Robin Frijns kwam niet verder dan de achtste tijd in de LMP2.

In de GTE Pro is het de #51 Ferrari die in haar thuisrace op pole staat. Alessandro Pier Guidi was een fractie sneller dan Nick Tandy in de Corvette en Antonio Fuoco in de andere Ferrari. De beide Porsches kwamen er niet echt aan te pas en kwamen wat pace tekort. In de GTE Am staat de Iron Dames-Ferrari, waarin louter vrouwen in actie komen, vooraan de grid. Sarah Bovy versloeg Ben Keating en zijn Aston Martin in een prachtige strijd.

Morgenmiddag om 12.00 uur wordt er gevlagd voor de start van de zes uur van Monza.