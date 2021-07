Toyota met de schrik vrij op Monza, Nederlanders sterk in LMP2

Vanaf pole-position wisten Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez vrijwel onbedreigd de derde race van het WEC-seizoen te controleren. In het voorlaatste uur van de 6-uursrace op het circuit van Monza werd het echter nog even spannend voor Toyota, toen Kobayashi plotseling snelheid verloor met de #7 GR010 Hybrid op het rechte stuk tussen Lesmo en Ascari. De leiding in de race kwam daardoor plots in handen van Glickenhaus-coureur Roman Dumas.

Kobayashi kreeg zijn Hypercar weer aan de praat, maar de Japanner keek opeens tegen een achterstand van 40 seconden aan. Glickenhaus moest de leidende bolide met startnummer 709 echter de pits inhalen voor een remwissel, waardoor de leiding weer in handen kwam van Toyota. Signatech Alpine bleef de Toyota met startnummer 7 op de hielen zitten, totdat een neutralisatie in het laatste uur de #7 Toyota in feite een gratis pitstop gaf. Daardoor ging de overwinning met een minuut voorsprong alsnog naar Toyota, gevolgd door Lapierre en teamgenoten Mathieu Vaxiviere en Andre Negrao in de Signatech Alpine.

Problemen waren er voor de tweede Toyota met startnummer 8, die meerdere malen met technisch malheur de pits moest opzoeken en uiteindelijk 43 ronden achterstand opliep. Door de late remwissel liep de #709 Glickenhaus vier ronden achterstand op, waardoor deze terugzakte naar de vierde plek in de race. United Autosports wist te profiteren met de Oreca met startnummer 22. Philip Hanson, Fabio Scherer en Filipe Albuquerque wonnen namelijk niet alleen de LMP2-klasse, maar eindigden ook derde overall in de race.

Frijns tweede in LMP2, Racing Team Nederland wint Pro/AM

De strijd om de LMP2-zege ging lange tijd tussen United Autosports en het Belgische WRT, dat de race van pole-position had mogen aanvangen in de LMP2-klasse. Een ongelukkige timing van een pitstop van WRT vlak voor een neutralisatie bracht uiteindelijk de beslissing. Robin Frijns moest daardoor samen met teamgenoten Ferdinand Habsburg en Charles Milesi genoegen nemen met de tweede plek in de LMP2-klasse.

De derde plek bij de LMP2’s ging naar Racing Team Nederland, dat daarmee tevens als eerste eindigde in de Pro/AM-divisie. Frits van Eerd deelde de Oreca op het Italiaanse circuit met invallers Nyck de Vries en Paul Loup Chatin, nadat vaste rijders Giedo van der Garde en Job van Uitert beiden positief waren getest op het coronavirus. De vierde plek bij de LMP2’s ging naar Inter Europol Competition. Renger van der Zande kwam daarmee nog dichtbij een podiumfinish, ondanks een drive through penalty voor teamgenoot Alex Brundle, die vroeg in de race de RealTeam Oreca in de rondte had getikt.

Porsche klopt Ferrari in GTE Pro

In de GTE Pro-klasse wist Porsche een stokje te steken voor een thuiszege van Ferrari. Kevin Estre en Neel Jani scoorden met de #92 911 RSR-19 hun tweede zege van het seizoen. Jani verloor de leiding in het derde uur nog aan de #51 Ferrari 488 GTE Evo van James Calado, maar na een betere pitstop kwam de Porsche weer aan de leiding te liggen, om uiteindelijk met een halve minuut voorsprong de winst te pakken. Richard Lietz en Gianmaria Bruni maakten het GTE Pro-podium compleet met de #91 Porsche.

In de GTE AM-klasse ging de overwinning wel naar Ferrari. Francois Perrodo, Nicklas Jensen en Alessio Rovera waren namens AF Corse een klasse apart. De Aston Martins met startnummers 98 en 777 maakten het AM-podium compleet.

De teams en coureurs van het FIA World Endurance Championship kunnen zich nu gaan opmaken voor het hoogtepunt van het seizoen. De 24 uur van Le Mans is op 21 en 22 augustus namelijk de volgende race op de kalender.

