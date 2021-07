Toyota’s op eerste startrij in Monza, LMP2-pole voor Frijns

De 6 uur van Monza vormt dit weekend de generale repetitie voor het hoogtepunt van het WEC-seizoen: de 24 uur van Le Mans, die op 21 en 22 augustus op de agenda staat. Het raceweekend op de razendsnelle Italiaanse piste verloopt tot dusver perfect voor Toyota, dat net als de vrije trainingen ook de kwalificatie als snelste af heeft gesloten.

De Hypercar met startnummer 7 was de snelste van de beide Toyota’s. José Maria Lopez ging tijdens zijn eerste poging nog rechtdoor in de eerste chicane, maar in zijn tweede vliegende ronde stelde de Argentijn orde op zaken: met een 1.35.899 was Lopez zes honderdsten van een seconde sneller dan Brendon Hartley, die in de zusterbolide met startnummer 8 genoegen moest nemen met de tweede startplek.

De derde startplaats ging naar de A480-Gibson van Alpine. Nicolas Lapierre gaf met een 1.36.121 maar 0.222s toe op de snelste Toyota. De beide Hypercars van Glickenhaus – dat dit weekend voor het eerst met twee bolides in actie komt – maakten de top-vijf compleet.

WRT bovenaan in LMP2

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

In de LMP2-klasse wist het Belgische WRT Racing zijn eerste pole-position in het World Endurance Championship te scoren. Charles Milesi was met de #31 Oreca het snelste dankzij een 1.38.527. De Fransman deelt de auto dit weekend met Robin Frijns en Ferdinand Habsburg.

De tweede plek bij de LMP2’s ging naar de United Autosports-Oreca van Filipe Albuquerque. Ben Hanley klokte namens DragonSpeed de derde tijd, terwijl invaller Nyck de Vries de knalgele Oreca van Racing Team Nederland naar een vierde startplek stuurde in de LMP2-klasse. De Oreca van Renger van der Zande sloot de kwalificatie af op een achtste plek bij de LMP2’s. Onderaan de tijdenlijsten eindigde de bolide van JOTA, na een crash van Stoffel Vandoorne in de tweede Lesmo.

Drie op een rij voor Estre in GTE Pro

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani,

Bij de GTE’s wist Kevin Estre de Porsche 911 RSR-19 met startnummer 92 naar een eerste startplek te sturen. De Fransman boekte met een 1.45.412 zijn derde pole van het seizoen in de GTE Pro-klasse, nadat hij eerder dit jaar ook al de snelste was tijdens de kwalificaties op Spa-Francorchamps en Portimao. Estre was slechts 0.065 sneller dan Alessandro Pier Guidi, die daarmee op eigen bodem net naast de eerste startplek greep voor AF Corse Ferrari.

In de GTE AM-klasse eindigde Ben Keating de kwalificatie bovenaan. De Amerikaan stuurde de Aston Martin van TF Sport naar een 1.47.272, waarmee hij net iets sneller was dan de 1.47.541 die Francois Perrodo wist te rijden in de Ferrari 488 GTE van AF Corse. De Ferrari van Jeroen Bleekemolen – die zich dit weekend met Rinaldi voorbereidt op de 24 uur van Le Mans – start de 6-uursrace op Monza vanaf een negende plaats in de AM-klasse.

De 6 uur van Monza gaat zondag om 12.00 uur van start.

Uitslag kwalificatie Hypercar & LMP2

Uitslag kwalificatie GTE Pro & GTE AM