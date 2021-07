Toyota bezorgd over betrouwbaarheid Hypercar voor Le Mans

De beide inschrijvingen van het Toyota-fabrieksteam kwamen in de problemen tijdens de WEC-race van dit weekend op het circuit van Monza. De #7 van Kamui Kobayashi, Mike Conway en José Maria Lopez verloor ruim een minuut door een elektronisch probleem. Kobayashi moest de auto daardoor stilzetten op het circuit en het systeem volledig resetten, maar won de wedstrijd wel. De #8 van Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley verloor bijna een uur door een probleem met het brandstofsysteem en bovendien moest een deel van de voorkant van de wagen vervangen worden.

Er is dus nog wat huiswerk te doen voor de officiële test op het circuit van Le Mans, weet ook technisch directeur Pascal Vasselon. Voor beide problemen had hij geen directe verklaring. “We weten niet hoe het komt, maar het was geen normaal elektronisch probleem”, zei Vasselon over de problemen met de #8.” Gevraagd of het reden is tot bezorgdheid, zei hij: “We maken ons zorgen, maar op de een of andere manier is dit ook een normale gang van zaken bij een team”, aldus Vasselon. “We moeten met name zoeken naar de toedracht van de beide problemen.”

Tot de Le Mans-testdag zal de focus vooral liggen op de testbank. “We moeten weten hoe de problemen veroorzaakt werden en zorgen dat we de omstandigheden genereren die zorgen voor deze kritieke situatie.” Het inplannen van een extra test is niet meer mogelijk. De GR010’s gaan begin augustus alleen nog voor een pre-race shakedown naar Spa. “We hebben 30.000 kilometer gereden met de auto, je kunt niet met zekerheid zeggen dat het probleem weer zal optreden als je een extra test inplant.”

De nieuwe Toyota’s bleven tijdens de beide openingswedstrijden van het seizoen grotendeels uit de problemen.