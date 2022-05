Frijns loopt LMP2-pole voor 6 uur van Spa-Francorchamps nipt mis

Robin Frijns, Tijmen van der Helm en Bent Viscaal zijn de drie Nederlanders die dit weekend in actie komen op het circuit in de Ardennen. Meteen na kwalificatie van de LM GTE Pro- en AM-klasse was het de beurt aan de LMP2- en Hypercar-klasse en dus mochten de drie heren zich gaan opmaken voor een felle strijd.

Frijns, uitkomend voor het team van WRT, opende sterk. De Limburger reed de snelste tijd in de LMP2-klasse, wat goed was voor een derde tijd overall. De rapste tijd in zijn categorie wist hij lange tijd te behouden, al waren de Hypercars hem in de algemene stand te snel af. Zodoende zakte Frijns terug naar P5. De WRT-coureur besloot het bij één vliegende ronde te houden en bij het vallen van de vlag was AF Corse-coureur Alessio Rovera hem met een verschil van 0.044 van een seconde te snel af voor pole. Hierdoor zakte Frijns ook een plekje in de algemene tijdenlijst en vangt de 6 uur van Spa-Francorchamps als zesde aan. Tijmen van der Helm en Bent Viscaal eindigden de kwalificatie voor het team van ARC Bratislava als vijftiende in de LMP2-klasse en negentiende overall.

Strijd om algemene pole-position

De auto van Glickenhaus Racing in handen van Olivier Pla leidde het veld na de eerste vliegende ronde, maar de paarse sectortijden van de beide Toyota's beloofden weinig goeds voor die renstal. Toch kwamen Brendon Hartley en Kamui Kobayashi niet aan de snelste tijd in de eerste run. Sterker nog: de Alpine met #36 klokte de tweede snelste tijd en met nog iets meer dan een minuut te gaan doken beide Toyota's naar binnen. Ook de eventuele polesitter ging niet voor een tweede poging. Matthieu Vaxivière probeerde het nog wel in de Alpine, maar kwam uiteindelijk te kort bij het vallen van de vlag. Dit betekende een pole-position voor het team van Glickenhaus, gevolgd door Alpine en de beide Toyota's.

De 6 uur van Spa-Francorchamps start zaterdagmiddag om 13.00 uur.

De uitslag van het tweede kwalificatiedeel