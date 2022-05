Het lentezonnetje scheen zaterdagmorgen volop in de Belgische Ardennen, maar het werd na de start van de tweede WEC-manche van het seizoen toch gewoon een chaotische wedstrijd mét veel regen en rode vlaggen. Al in de eerste ronde moest de safety car in actie komen voor een gestrande GTE-auto, maar daarna voerde Olivier Pla het veld aan in de #708 Glickenhaus. Hij werd op de hielen gezeten door de beide Hypercars van Toyota en lang duurde het niet voordat Sebastién Buemi de leiding in de wedstrijd nam. Ook de tweede Toyota van Mike Conway won een plekje.

Viscaal en Van der Helm niet in actie na vroege crash

Het was echter een van de laatste momenten dat er sprake zou zijn van relatieve rust. De crash van Miroslav Konopka in de Bratislava LMP2-wagen was het begin van een reeks incidenten. De Slowaak deelde de wagen in Spa met Tijmen van der Helm en WEC-debutant Bent Viscaal, maar beide Nederlanders kwamen niet in actie. Viscaal stond volledig klaar om in te stappen toen Konopka bij het uitkomen van Campus spinde en in de bandenstapels kwam. De auto kwam midden op de baan tot stilstand en de bandenstapels raakten beschadigd. De wedstrijdleiding besloot de wedstrijd voor de eerste keer stil te leggen.

Na zo’n twintig minuten kon de wedstrijd hervat worden, maar de regen op Francorchamps werd heviger. Het zorgde ervoor dat de coureurs achter de safety car bleven rijden, maar op dat moment kwam de wedstrijd van raceleider Buemi ten einde. De Toyota-rijder moest verschillende keren de wagen opnieuw opstarten, de ontgoocheling was groot toen Buemi de wagen definitief aan de kant moest zetten. Het duurde even voordat de wagen veilig was om op te ruimen, maar met drieënhalf uur te gaan werd de wedstrijd opnieuw op gang gebracht.

Frijns geeft masterclass in extreme omstandigheden

Door alle hectiek had Robin Frijns in de #31 WRT LMP2 de leiding in de wedstrijd genomen en wat volgde was een demonstratie van de man uit Maastricht. Frijns had zoveel vertrouwen dat hij per ronde ongeveer een seconde winst pakte op de eerste Toyota in koers. Zelfs toen de regen met bakken uit de hemel kwam, bleef Frijns maar versnellen en zo bouwde hij een voorsprong op van bijna vijftien seconden.

Een crash van Alex Brundle in de Inter Europol-wagen zorgde voor veel schade aan de vangrails bij het uitkomen van de Jacky Ickx-bocht. Dat was opnieuw reden voor een safety car, maar met de toenemende regenval was het zelfs achter de safety car link om op de baan te rijden. Voor de tweede keer werd de wedstrijd compleet stilgelegd en dus verdween de voorsprong van Frijns als sneeuw voor de zon.

Na ruim een half uur oponthoud werden de omstandigheden goed genoeg bevonden om het veld achter de safety car weer op gang te brengen en aan het begin van de 58ste ronde bracht Frijns het veld naar de groene vlag. Op de opdrogende baan kon hij niet zo’n verschil maken als eerder en dus kwamen de drie wagens in de Hypercar-klasse al snel langszij. Frijns had op zijn beurt nog wel een aardige marge ten opzichte van de eerstvolgende LMP2.

De machtsgreep van Toyota

Waar de ene Toyota met ernstige elektrische problemen op had moeten geven, had de andere de snelheid er aardig in zitten. Na de derde start nam Kamui Kobayashi de leiding in de #7 en op de opdrogende baan kon de Japanner het vermogen van de GR010 – Hybrid beter kwijt dan de andere deelnemers. Hij nam binnen enkele ronden een aardige voorsprong, maar naarmate het droger werd vond Nicholas Lapierre meer snelheid in de #36 Alpine op de derde plek.

Die opmars werd gestokt door de Glickenhaus van Mathieu Vaxiviere op de tweede plek, maar vooral door een uitstapje van Sebastien Bourdais in de Vector Sport LMP2-wagen. In Bruxelles ging de Fransman van de baan waardoor er een Full Course Yellow nodig was om de baan weer vrij te krijgen. Toen dat eenmaal gebeurd was, duurde het niet lang voordat de snelheid er wederom uitgehaald werd Deze keer vanwege een uitstapje van de #21 AF Corse Ferrari in Les Combes. Die wagen stond na een spin vast waardoor ook die hulp nodig had van de marshals.

Niet veel later moest er nog een FCY aan te pas komen toen Jonathan Aberdein in de #28 Jota Sport LMP2 in de grindbak eindigde. Daardoor was de schwung wel een beetje uit de wedstrijd en konden vrijwel alle nog rijdende teams hun laatste stop maken om in de laatste 45 minuten naar de finish te vlammen.

Lopez maakt het af voor Toyota

Dat was niet het geval voor de leider in de wedstrijd. Toyota had José-Maria Lopez gespaard voor de laatste stints, maar hij moest het in eerste instantie wel doen met intermediates die aan het eind van hun Latijn waren. Lopez verloor daardoor terrein ten opzichte van de directe concurrenten, maar bleef de Alpine ruim voor. Polesitter Glickenhaus was intussen afgehaakt voor de overwinning na miscommunicatie tussen de pitmuur en de coureur achter het stuur. In plaats van intermediates werden slicks onder de #708 gestoken en dat was te vroeg.

Met 22 minuten te gaan moest de snelheid nogmaals geminderd worden, deze keer omdat de #56 Team Project 1 Porsche in de nieuwe grindback van de Jacky Ickx-bocht stond. Het leverde in de Hypercar-klasse geen laatste twist op. Kobayashi, Conway en Lopez pakten de eerste Toyota-overwinning van het seizoen na een teleurstellend verlopen Sebring 1000. Op 27 seconden achterstand werd Alpine tweede.

Billenknijpen voor Rast, maar Frijns zegeviert in LMP2

De LMP2-overwinning was na de monsterachtige stint van Frijns voor de WRT-formatie. René Rast nam de laatste stint voor zijn rekening en bracht de #31 heelhuids aan de finish. Het werd nog wel even spannend voor de meervoudig DTM-kampioen. Rast schoot een keer rechtdoor in Les Combes en in de laatste minuten spinde er een langzame deelnemer recht voor de neus van Rast. De Duitser raakte zijn LMP2-collega en maakte daarmee ruim baan om door te kunnen. Rast hield de voorsprong ondanks de spannende eindfase vast en pakte de overwinning, de formatie mocht zo als derde mee naar het algemene podium.

WRT haalde een een-tweetje in de thuisrace op Spa, want Ferdinand Habsburg vocht zich in de tweede helft van de race naar de tweede plek in de LMP2-klasse. Daar was wel wat pech bij United Autosports voor nodig, maar Habsburg profiteerde op de momenten dat het moest. Jota Sport eindigde op de derde plaats in de LMP2-klasse en op de vijfde plek algemeen.

In de GTE Pro-klasse hadden de Ferrari’s het hele weekend niets in te brengen tegen het overwicht van de Porsches en de enige Corvette. Maar door de natte baan deden ze toch mee om de prijzen en ook op de opdrogende baan had de AF Corse Ferrari van James Calado in de slotfase nog aardig wat snelheid. Een schitterend duel met Michael Christensen in de laatste minuten viel uit in het voordeel van Calado, die de Scuderia en zijn teamgenoot Alessandro Pier Guidi zo een felbevochten zege schonk.

In de GTE Am-klasse was de zege voor de Dempsey Proton Racing Porsche met Harry Tincknell, Sebastian Priaulx en Christian Ried. Aston Martin maakte het GTE Am-podium compleet met TF Sport en Northwest AMR.

De ogen van de WEC-paddock worden nu gericht op de 24 uur van Le Mans, die op 11 en 12 juni aanstaande verreden wordt.

Uitslag: WEC 6 uur van Spa

Uitslag volgt.