Porsche levert in 2023 maximaal vier LMDh-auto’s aan klantenteams

Porsche keert in 2023 terug in de hoogste klasse van de langeafstandsracerij. Samen met Multimatic Motorsport heeft de Duitse sportwagenfabrikant een LMDh-hybride ontworpen, die vanaf volgend jaar door het door Penske gerunde fabrieksteam worden ingezet in het WEC en IMSA. Bij de aankondiging in december 2020 maakte Porsche al de ambitie kenbaar om ook LMDh-prototypen te leveren aan klantenteams en nu blijkt dus dat de ruimte er is om in 2023 auto’s te leveren. In zowel het WEC als het IMSA kan Porsche twee bolides leveren aan klanten.

“Het worden er mogelijk twee per serie: dat is voor ons het maximum, meer dan dat is niet mogelijk”, zegt Thomas Laudenbach, de nieuwe topman van Porsche Motorsport. “Een ding is duidelijk: het draait er niet om dat we zoveel mogelijk auto’s verkopen, dat is niet onze doelstelling. Met een prototype van zo’n hoog niveau draait het er bij de verkoop aan een raceteam in de eerste plaats om dat het team van een zeker niveau is en daarna dat wij ze kunnen ondersteunen. We willen er zeker van zijn dat ze alles in huis hebben om competitief te zijn.”

Het feit dat Porsche in beide klassen twee klantenauto’s kan leveren, betekent niet meteen dat beide auto’s in een klasse ook naar hetzelfde team gaan. “Het kunnen twee teams met allebei één auto, in zowel WEC als IMSA”, zegt Urs Kuratle, hoofd van het LMDh-project van Porsche. Contracten zijn nog niet getekend, maar wel zijn er al enkele klantenteams die interesse hebben getoond. “We hebben enkele goede gesprekken gehad met klanten, maar er is nog niets getekend. We staan in contact met mogelijke klanten, maar het is niet zo dat er tien teams in de rij staan voor een auto als deze.”

In 2023 heeft Porsche dus de capaciteit om in totaal vier klantenauto’s te leveren, maar dat kan in de toekomst nog veranderen. Laudenbach denkt dat het aantal kan groeien zodra de fabrikant meer weet over de auto en de samenwerking met de klanten. “Met nog een seizoen kunnen we meer ondersteuningscapaciteit opbouwen. We hebben dan meer geleerd over de auto en over het samenwerken met klantenteams. Als we later een of twee auto’s meer hebben, dan is dat prima.”