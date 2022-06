Met zijn overwinning staat Michael Dunlop in een select gezelschap van coureurs met meer dan twintig TT-overwinningen. Tot de start van de race hadden alleen zijn oom Joey Dunlop en John McGuinness de magische grens van twintig overwinningen gehaald, maar de 33-jarige Noord-Ier heeft zich nu in dat gezelschap gereden door de eerste Supersport-race op Isle of Man te winnen.

Het was een uitermate beklijvende eerste Supersport-wedstrijd. Op zijn Yamaha van MD Racing nam Dunlop vroeg in de race de leiding, maar de marge ten opzichte van Dean Harrison met zijn DAO Racing Kawasaki bleef heel klein. Enkele keren schommelde de voorsprong van Dunlop onder de seconde, maar hij sloeg de beslissende slag in de laatste ronde door bij Bungalow een voorsprong van meer dan vijf seconden te nemen.

Aan de finish was de marge 5,6 seconden in het voordeel van Dunlop, die in extremis ook nog het Supersport-ronderecord uit de boeken reed met een gemiddelde van maar liefst 129,47 mijl per uur (207,15 kilometer per uur). Harrison eindigde op de tweede plek voor Peter HIckman, die zaterdag de Superbike-race op zijn naam schreef. Hickman versloeg daarmee James Hillier. Lee Johnston lag op koers voor een podium, maar verloor tijd door een langzame stop en moest als gevolg daarvan genoegen nemen met de vierde plek.

James Hillier eindigde als vijfde. Hij reed zijn enige race van de dag aangezien het team hem teruggetrokken heeft uit de Superstock-wedstrijd. Davey Todd werd vooraf gezien als een kanshebber voor de overwinning, maar werd achtste. John McGuinness kwam er niet aan te pas in deze wedstrijd, hij eindigde op de zestiende plek.