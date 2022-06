Isle of Man TT treurt om dood van Davy Morgan (52)

De Supersport-race van maandag werd in de laatste ronde geneutraliseerd toen een aanzienlijk deel van het veld al aan de finish was. Op de Mountain Mile ging het mis voor de 52-jarige Davy Morgan uit Noord-Ierland. Hij was een veteraan van de Isle of Man TT. Morgan stond maandag voor de tachtigste keer aan de start van de legendarische wegraces.

“Met pijn in ons hart moet de Isle of Man TT-organisatie melden dat Davy Morgan, 52, uit Saintfiel, Noord-Ierland om het leven is gekomen bij een incident in de laatste ronde van de eerste Supersport-race van de Isle of Man TT”, leest het statement van de organisatie. “Davy was een zeer ervaren deelnemer in de TT. Sinds zijn debuut in de Production 600-wedstrijd in 2002 heeft hij geen TT aan zich voorbij laten gaan. De Supersport-race van maandag was zijn tachtigste start. Davy eindigde in 2006 op de zevende plek in de Senior TT en werd in 2008 vijfde in de Lightweight TT. Zijn beste ronde over de Mountain Course was met een snelheid van 125.134 mijl per uur (201.383 kilometer per uur). We leven intens mee met zijn partner Trudy, de familie, vrienden en nabestaanden van Davy.”

Tijdens de eerste Isle of Man TT sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn al drie doden gevallen. Superbike-coureur Mark Purslow kwam vorige week om het leven tijdens de kwalificaties. Zondag overleed Olivier Lavorel op 35-jarige leeftijd tijdens de Sidecar-wedstrijd. Zijn teamgenoot Cesar Chanel ligt nog in het ziekenhuis. De Fransman vecht voor zijn leven.

Als gevolg van het incident op de Mountain Mile werd de Superstock-race pas aan het begin van de avond verreden. De race werd gewonnen door Peter Hickman. Eerder op de dag wonnen de broers Ben en Tom Birchall de herstart van de Sidecar-race.

Woensdag gaat de Isle of Man TT verder met de tweede Supersport-race en de Supertwins-wedstrijd.