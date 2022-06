Olivier Lavorel (35) overleden tijdens Isle of Man TT-race voor Sidecars

Lavorel deed dit jaar voor het eerst als bijrijder mee aan de Isle of Man TT, maar was samen met coureur César Chanel een bekend gezicht in het Franse Sidecar-kampioenschap. Chanel en Lavorel gingen als 21ste van start nadat ze in de trainingen een indrukwekkend tempo lieten zien. Zaterdag ging het in de eerste ronde van de Sidecar-wedstrijd op Isle of Man mis bij Bray Hill. Naar verluidt waren er twee sidecars betrokken bij het incident, dit is echter niet bevestigd door de organisatie.

“De organisatie van de Isle of Man TT-races moet tot haar spijt mededelen dat Olivier Lavorel, 35, uit Sillingy, Frankrijk overleden is na een incident tijdens de eerste Sidecar-race van deze editie. Het incident vond in de eerste ronde van de race plaats in Ago’s Leap, minder dan anderhalve kilometer na de start. Olivier deed aan zijn eerste TT mee als passagier van César Chanel. De coureur is met zware verwondingen per helikopter overgebracht naar het Aintree-ziekenhuis in Liverpool. Hij verkeert in kritieke toestand.”

De Sidecar-wedstrijd op Isle of Man werd onmiddellijk na het incident stilgelegd. De race is niet meer hervat. Lokale autoriteiten hebben urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident, halverwege de avond werd de plaats van het ongeluk weer vrijgegeven. In het statement laat de organisatie verder weten: “De Isle of Man TT-organisatie leeft intens mee met de familie, vrienden en dierbaren van Olivier. We zijn in gedachten bij César in deze moeilijke tijd.”

Het is het tweede dodelijke ongeval van deze Isle of Man TT. Woensdagavond kwam de 29-jarige Mark Purslow na een ongeluk in de Superbike-training om het leven.