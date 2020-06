Wallace na P14 op Talladega: "NASCAR is aan het veranderen"

In de garage van Wallace – de enige Afrikaans-Amerikaanse coureur in NASCAR – werd afgelopen weekend een strop gevonden, maar dat weerhield de uitgesproken BlackLivesMatter-activist er niet van om gisteren van start te gaan. De FBI heeft de zaak inmiddels in onderzoek, zo bevestigt NASCAR en dus waren gisteren alle ogen gericht op de race zelf.

Die werd voorafgegaan door een indrukwekkende steunbetuiging van de collega’s van Wallace. De NASCAR-coureurs groepeerden zich rond de man uit Alabama en zijn #43 Chevrolet en escorteerden hem naar het einde van de pitstraat. Dat alles onder het toeziend oog van Richard Petty, de 82-jarige eigenaar van zijn team.

Darrell Wallace met teambaas Richard Petty. Darrell Wallace nemet een selfie met zijn collega's. NASCAR-collega's staan achter Wallace. Darrell Wallace, Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction. Darrell Wallace krijgt een escorte van zijn collega's. Darrell Wallace met fans.

De race zelf eindigde in een deceptie voor Wallace. Met nog 27 ronden te gaan had hij even de leiding in handen, maar drie ronden voor het einde viel hij stil met een brandstoftekort. Dankzij een duwtje van concurrent Corey LaJoie wist hij nog wel de pits te bereiken en uiteindelijk als veertiende te eindigen.

Na de race zocht Wallace wat fans op die voor het eerst naar NASCAR waren gekomen en hem openlijk steunden. “Het was lastig, het was de hel. Hoewel, ik zou het niet de hel moeten noemen. Het is gewoon hectisch weet je, het gewicht dat ik met me meedraag, deze last. Eigenlijk is het ook niet echt een last, ik ben er zo trots op hier te staan. Deze sport is aan het veranderen en daar ben ik trots op”, aldus Wallace voor de camera van FOX Sports.

De 26-jarige coureur die we de afgelopen tijd vooral zagen met een mondkapje met daarop de Amerikaanse vlag, had deze voor de gelegenheid niet op. “Sorry dat ik nu mijn masker niet draag, maar ik wil degene die dit heeft gedaan laten zioen dat je mijn glimlach nooit van mijn gezicht krijgt. Ik zal altijd blijven doorgaan.”