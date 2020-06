Opvallend: Amerikaanse race met duizenden fans als 'protest'

North Carolina is de bakermat van de Amerikaanse stockcars. De drang was dan ook groot om tijdens deze pandemie zo snel mogelijk weer NASCAR-races te organiseren. Amerika wordt flink geteisterd door het coronavirus en het einde is nog niet in zicht. Er zijn in het land al twee miljoen gevallen officieel vastgesteld, waarvan 112.000 mensen zijn overleden.

Ook in North Carolina gaat de strijd verder. De Democratische gouverneur Roy Cooper haalde zich onlangs nog de woede van het conservatieve deel van de bevolking op de hals door cafés en bars langer gesloten te laten. Sociale bijeenkomsten mogen inmiddels wel doorgaan, maar dan met een maximum van 25 mensen.

Cooper moet zich dan ook in zijn koffie hebben verslikt toen eind mei beelden opdoken van Ace Speedway, een shorttrack bij het kleine stadje Elon. Daar ging een lokale stockcarrace gewoon in een bijna vol stadion door, met meer dan tweeduizend mensen op elkaar gepakt en zonder maskers.

Cooper noemde de bijeenkomst “roekeloos” en “een bedreiging voor de volksgezondheid”. Elon is een voorstad van Burlington, waar het coronavirus een groot probleem is. De lokale overheid en politie weigerden het verbod van de gouverneur op te volgen. Ook de eigenaars van Ace Speedway hadden er geen oren naar. Het kleine circuit, dat al jaren in financieel zwaar weer zit, moet het van die paar drukke zomermaanden hebben om de rest van het jaar door te komen. De oval van 0,4 mijl had al sinds oktober geen evenement meer kunnen organiseren.

Ondanks een bevel van de gouverneur om de races van het volgende weekend af te gelasten, ging ook een tweede raceweekend op Ace Speedway gewoon door met publiek. Maar dan zonder pers, uit schrik voor de negatieve publiciteit van de voorgaande dagen.

Na het tweede 'illegale' raceweekend op rij voerde gouverneur Cooper de druk op en stelde hij dat Ace Speedway door races met meer dan 25 aanwezigen in zou gaan tegen de fase 2 lockdown die in de staat van kracht is. De lokale sheriff, die zelf vond dat het verbod van de gouverneur tegen de grondwet inging, beloofde dat hij deze keer het bevel wel uit zou voeren.

Intussen barstte overal in Amerika protest los tegen racisme en discriminatie na de dood van George Floyd, waarbij in verschillende steden duizenden mensen op straat kwamen. Bij Ace Speedway dachten ze de oplossing gevonden te hebben om de regels te omzeilen. Afgelopen weekend ging hun derde racedag ook weer door met tweeduizend mensen in de tribunes. Voor de ingang van het circuit had de organisatie een bord geplaatst, waarop stond dat het evenement werd gehouden als “vreedzaam protest tegen onrecht en ongelijkheid". De menigte werd voor de start nog toegesproken door de republikeinse politicus Mark Robinson, de uitdager van Cooper in de staat. "Vandaag vieren we de vrijheid van North Carolina en het feit dat we geen schrik hebben om op te komen tegen een tiran van een gouverneur."

De gouverneur heeft nog niet officieel gereageerd op de actie van Ace Speedway, dat door de mazen van de wet een hele stockcar wist te wurmen.

In de NASCAR Monster Cup Series, de hoogste klasse van de Amerikaanse stockcars, gaan de races wel achter gesloten deuren door. Kevin Harvick won zondag de wedstrijd in Atlanta. Ook de IndyCar begon zaterdag in een leeg Texas Motor Speedway aan het seizoen.