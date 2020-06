NASCAR start onderzoek na vondst strop in garage Wallace

De hoogste klasse van de NASCAR zou zondag eigenlijk een race afwerken op de Talladega Superspeedway, maar regen verhinderde dat. De wedstrijd is uitgesteld naar maandag 15.00 uur lokale tijd (21.00 uur in Nederland). Zondagavond plaatselijke tijd bracht NASCAR een statement naar buiten waarin de organisatie verklaarde dat er een strop was gevonden in de garagebox van Wallace, de enige fulltime coureur in de Cup Series met een Afrikaans-Amerikaanse achtergrond. In verband met het coronavirus werkt NASCAR met strikte protocollen, waardoor alleen teamleden, NASCAR-officials en medewerkers van het circuit toegang hebben tot de garage van de Cup Series-teams. Onderzoek moet uitwijzen wie de strop in de garage van Wallace heeft gelegd.

“We zijn boos en verontwaardigd, en kunnen niet sterk genoeg uitdrukken hoe serieus wij deze afschuwelijke actie nemen”, deelt NASCAR in het statement mee. “We zijn meteen een onderzoek gestart en zullen er alles aan doen om de verantwoordelijke persoon (of personen) te identificeren en ze uit deze sport te verwijderen. Zoals wij ondubbelzinnig verklaard hebben is er geen plaats voor racisme in NASCAR, en deze actie versterkt onze voornemens om de sport open te stellen en gastvrij te maken voor iedereen.”

Zondagavond bracht ook Wallace een verklaring naar buiten. “De verwerpelijke daad van racisme en haat van vandaag maakt mij enorm verdrietig en dient als een pijnlijke herinnering aan hoeveel verder we als samenleving nog moeten gaan en hoe volhardend we moeten zijn in de strijd tegen racisme”, vertelde de bestuurder van de auto met startnummer 43. “De afgelopen weken werd ik overweldigd door de steun van mensen binnen de NASCAR-industrie, waaronder coureurs en teamleden in de garage.”

Twee weken geleden voerde NASCAR een verbod in op het voeren van de confederatievlag bij alle evenementen van de sport, daags nadat Wallace de organisatie opriep om daar een einde aan te maken. Zowel op zaterdag als zondag protesteerden groepen voor de ingang van de Talladega Superspeedway tegen het verbod op het tonen van de vlag van de Geconfedereerde Staten. Daarbij voerden zij de confederatievlag en hielden zij het verkeer op, maar verder verliepen de protesten vredig. Twee uur voor de geplande starttijd van de Cup Series-race op zondag vloog er ook een klein vliegtuigje over het circuit met erachter een banner met de confederatievlag en de slogan “Stop het financieren van NASCAR”.

Met medewerking van NASCAR-verslaggever Jim Utter