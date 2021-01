Toestand Gresini iets verbeterd, maar nog altijd in coma

Kort voor de kerst testte Gresini positief op het coronavirus en op 27 december werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Imola. Uiteindelijk verslechterde zijn toestand en werd hij naar een speciaal coronahospitaal in Bologna overgebracht. Het Gresini-team bevestigde dat hij in een kunstmatige coma was gebracht vanwege de lage zuurstofsaturatie in het bloed.

Vrijdagavond deelde het team een nieuwe update. “De toestand van Fausto Gresini, die op 30 december overgebracht werd naar Bologna, is iets verbeterd. Na aankomst in het ziekenhuis is de teambaas van het Gresini Racing Team in een kunstmatige coma gebracht en heeft hij intubatie gehad om ervoor te zorgen dat de zuurstofvoorziening van de organen op orde blijft. De afgelopen uren is zijn toestand iets verbeterd. De artsen hebben besloten om hem langzaam te laten ontwaken zodat de longen weer op eigen kracht kunnen werken.”

Gresini’s team werkt op dit moment samen met Aprilia, maar maakte vorige maand bekend dat het vanaf 2022 als onafhankelijk team zal werken. Dit gebeurde eerder ook al. In 2014 reed Gresini met materiaal van Honda. Aprilia zal voor 2022 een echt fabrieksteam op poten zetten.