Alex Marquez wil bij LCR Honda 'altijd in de top-acht' staan

Komend jaar racet Alex Marquez voor satellietteam LCR, nadat hij in 2020 zijn MotoGP-debuut maakte bij het Honda-fabrieksteam. De Moto2-kampioen van 2019 testte vorig jaar in Valencia al eens voor LCR, voorafgaand aan zijn debuutseizoen bij de hoofdmacht van de Japanse fabrikant. In 2021 gaat hij samenwerken met crew chief Christophe Bourguignon, die voorheen aan de zijde van Cal Crutchlow stond. Bovendien houdt hij bij LCR fabriekssteun en kan zo iets meer in de schaduw ervaring opdoen en leren. Ondanks zijn gebrek aan ervaring was de jongere broer van MotoGP-legende Marc Marquez in de tweede seizoenshelft aardig op dreef met podiumplaatsen in Frankrijk en Aragon.

Op de vraag van Motorsport.com of hij bij LCR weer van nul af aan moet beginnen, zegt Marquez: “Nee, dat denk ik niet. Ik krijg steun van technicus ‘Beefy’, die veel ervaring heeft. Iedereen binnen Honda spreekt lovend over hem. Daarnaast komt de data van David Garcia, mijn technicus uit de Moto2. Ik ken hem dus al erg goed. Het is ontzettend positief dat ik ‘Beefy’ bij me heb. Ik ken alle mensen. Ik heb hen in Portimao ontmoet, maar ik ken iedereen al uit het verleden. Het ziet ernaar uit dat alle stukjes mooi in elkaar kunnen vallen. Ik kijk ernaar uit om te rijden voor een team waar alles net iets rustiger is en waar de druk net wat lager is. Het helpt me om ervaring op te doen en door te blijven werken zoals we in de tweede helft van het jaar deden.”

Als de coronacrisis het toelaat, bestaat het MotoGP-seizoen 2021 uit twintig races. Marquez heeft op slechts zeven van deze circuits met een motor uit de topklasse gereden. De Spanjaard stelt echter dat hij het jaar niet opnieuw als rookieseizoen hoeft te benaderen: “Op sommige banen waar ik [in 2020] niet eerder had gereden was ik vanaf het eerste moment erg snel, vanaf de eerste run in VT1. Het hangt dus af van de baan, hoe snel je daar went en hoe je omgaat met de situatie. Maar nee, het wordt geen rookieseizoen. Ik heb al ervaring en ik ken de machine. Ik ken wat van de geheimen van een MotoGP-weekend. Het wordt interessant om naar al deze nieuwe banen af te reizen en ervaring op te doen, maar ik heb ook al wat kennis opgedaan. In de tweede helft van het seizoen viel alles op de juiste plaats. Het belangrijkste is dat dat opnieuw gebeurt en ik altijd in de top-acht sta.”