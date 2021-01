Poncharal boos over ‘respectloze’ geruchten rond Dovizioso

Het team trok Lecuona aan als vervanger voor Brad Binder toen KTM besloot om de Zuid-Afrikaan naar het fabrieksteam te halen. Dat was het gevolg van het vroege vertrek van Johann Zarco. Ondanks dat de 20-jarige Lecuona in gesprek met Motorsport.com verklaarde dat zijn overstap naar de MotoGP misschien te vroeg kwam, hij was pas aan zijn vijfde GP-seizoen bezig, scoorde hij afgelopen jaar drie keer een top-tien resultaat. Door zijn onervarenheid gingen er gedurende het seizoen wat geruchten dat Lecuona alweer vervangen zou worden en dat er gesprekken gevoerd zouden zijn met voormalig Ducati-coureur Dovizioso. Die sprak wel met KTM, maar concreet werd het nooit. In gesprek met deze site liet Poncharal weten dat hij boos was over de onrust die rond Lecuona gecreëerd werd, ondanks dat men voor de start van het seizoen al besloten had om hem contractverlenging voor 2021 te geven.

“Het goede met Iker is dat hij vertrouwen heeft in het team en ook in mij”, zei Poncharal. “Ik heb hem gezegd: ‘Iker, het maakt niet uit wat je hoort, het maakt niet uit welke bullshit ze over je schrijven. Doe gewoon je werk en je bent mijn coureur voor 2020 en je zult mijn rijder zijn in 2021, 100 procent. Schenk er dus geen aandacht aan’. Sommige journalisten handelen alsof ze supersterren zijn en bleven maar vragen, op een bepaald moment werd ik gewoon een beetje boos. Het maakt niet uit hoe vaak ik het ontkende, je voelt dat er soms een hogere kracht is die ervoor zorgt dat het toch gaat gebeuren.”

'Het is geen toiletpapier'

Dovizioso heeft een verleden bij Tech 3. In de tijd dat het merk nog met Yamaha reed scoorde Dovizioso zes podiums voor Poncharal. Een terugkeer van de Italiaan was echter nooit een optie. “Hij heeft met KTM gesproken en ze zijn niet tot een akkoord gekomen”, voegde hij toe. “In augustus kwamen ze [de media] naar me toe en ik vertelde aan iedereen en de journalisten dat het respectloos was [om dergelijke geruchten te verspreiden]. We hebben een contract met Iker en waarom zouden we hem terug naar Moto2 laten gaan? Het is geen toiletpapier dat je zomaar weg kunt gooien. We hebben risico genomen door hem uit de Moto2 door te laten stromen, dat was makkelijker geweest. Dan had hij races kunnen winnen en voor het kampioenschap kunnen gaan om daarna door te stromen naar MotoGP. Hij heeft ons gevolgd, vertrouwde ons en na een jaar heeft hij laten zien dat er wel degelijk potentieel is. We laten hem niet terug naar Moto2 gaan. Nooit. Dat zou bij mij nooit gebeuren en ik zou het nooit laten gebeuren. Er waren enkel wat ‘superstar’ media die dachten dat het zou gebeuren, ze maakten hun plannen en dachten dat het beter zou zijn.”