Suzuki sluit terugkeer van Brivio in 2022 uit

Brivio nam begin dit jaar afscheid van het Suzuki MotoGP-team om aan de slag te gaan bij de Formule 1-formatie van Alpine. Geruchten doen echter al enige tijd de ronde over een mogelijke terugkeer naar de MotoGP, mede door een aanstaande reorganisatie van het management bij Alpine. Suzuki zou daarbij een logische bestemming zijn, dat team heeft na het vertrek van Brivio geen vervanger aangesteld voor de Italiaan. Tijdens de MotoGP-seizoensfinale in Valencia maakte de Japanse projectleider Shinichi Sahara bekend dat de vervanger aanstaande is, maar dat Brivio niet terugkeert.

“We zijn bezig om een nieuwe structuur op te zetten voor volgend seizoen en hopen van buitenaf een nieuwe teammanager aan te trekken”, vertelde Sahara. “Op dit moment zitten we in de afrondende fase om dit te doen, maar daar kan ik verder nog weinig over zeggen. Davide is nog steeds een goede vriend van me, ik spreek hem regelmatig per telefoon en zelfs tijdens de raceweekenden. Ik wil echt dat hij succesvol zal zijn in de Formule 1, ik hoop in de toekomst ook weer met Davide in hetzelfde team te werken. Maar volgend jaar is hij niet bij ons.”

Bij Alpine bekijkt men de mogelijkheden om het management volgend seizoen anders te laten werken, maar de precieze inhoud van die reorganisatie blijft onduidelijk. Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer wordt ook in verband gebracht met een hoge positie bij het Alpine F1-team. Aston Martin en Alpine hebben tot nu toe geen commentaar gegeven op de geruchten, maar Szafnauer heeft het zelf ontkend via zijn Instagram-pagina.