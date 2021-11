Valentino Rossi rijdt dit weekend in Valencia zijn laatste MotoGP-race, waarmee een eind komt aan een illustere carrière van 26 seizoenen. Norris staat algemeen bekend als groot fan van de Italiaan en heeft de motorsportlegende zelfs geëerd met een speciale helm. Tijdens de Britse Grand Prix van 2019 hebben de beide heren elkaar ontmoet en voor de Braziliaanse Grand Prix onthulde Norris dat hij regelmatig contact heeft met Rossi, maar hem deze week een bericht had gestuurd met gelukwensen voor zijn laatste optreden in de MotoGP.

“Hij stuurde me gisteren een bericht omdat hij dit weekend zijn laatste race van zijn carrière rijdt”, vertelde Norris. Gevraagd naar meer details, vervolgde de Engelsman: “Het was een reactie op een bericht dat ik hem gestuurd had voor het laatste weekend. Het was een klein bericht om te zeggen dat ik hem in de MotoGP ga missen en om hem te feliciteren met alles wat hij bereikt heeft. We hebben regelmatig contact en hopen samen nog eens te racen. Hij gaat GT’s racen en races zoals de 12 uur van Abu Dhabi en Dubai. Hij houdt nog steeds van de racerij, niet alleen tweewielers, ook de autosport is voor hem prachtig. Hopelijk kunnen we samen eens iets doen, misschien heeft hij tijd om eens naar een F1-race te komen. Dan kunnen we kijken of we eens samen iets kunnen doen. Hopelijk gaat dat lukken.”

Rossi heeft deelname aan de 12 uur van Abu Dhabi inmiddels bevestigd, maar verder zijn er nog geen concrete plannen voor een programma in de autosport. Norris vervolgde: “Het is jammer, ik ga hem missen maar ik ga nog steeds zoveel mogelijk MotoGP-races kijken. Hij was de man waarom ik keek toen ik kind was, hij trok me naar de racerij en daarom raakte ik geïnteresseerd in de motorracerij. Ik heb altijd tegen hem opgekeken, zo’n man die mij geholpen heeft in deze positie te komen. Ik zou waarschijnlijk niet zo gemotiveerd geweest zijn als ik hem niet ontdekt had. Ik ga het zeker missen. Ik heb hem in Silverstone kunnen ontmoeten, daar ben ik bij een MotoGP-race geweest. Het is een verlies voor de MotoGP, dat is niet alleen mijn mening. Er zijn miljoenen fans die hem gaan missen, maar vooral zijn karakter was heel bijzonder en de omgang met zijn fans. Hij heeft altijd tijd voor iedereen, hij is speciaal. We gaan hem missen.”

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci Foto: Fotospeedy