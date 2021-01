Suzuki ‘geschokt’ door plotselinge vertrek Brivio

Motorsport.com kon woensdag al melden dat Brivio in de belangstelling zou staan bij Alpine F1, donderdagochtend maakte Suzuki het vertrek van de geliefde teambaas bekend. Brivio stond sinds 2013 aan het roer bij Suzuki, dat in 2015 definitief terugkeerde in de MotoGP. Daarvoor werkte de Italiaan van 1990 tot 2010 ook voor Yamaha in de MotoGP en het WK Superbikes. Onder Brivio haalde Suzuki in 2016 voor het eerst in negen jaar weer een overwinning, vorig jaar won Suzuki voor het eerst in twintig jaar weer een kampioenschap met Joan Mir.

Suzuki staat voor een flinke uitdaging om de leegte die Brivio achterlaat op te vullen, terwijl het seizoen steeds dichterbij komt. Over iets meer dan een maand vindt de eerste test plaats in Sepang. “Het was schokkend nieuws dat Davide vertrekt bij Team Suzuki Ecstar”, zei Sahara in een verklaring van het team. “Het voelt alsof iemand een stukje van mij weggenomen heeft, ik besprak altijd met Davide hoe we de ontwikkeling van het team en de motor aan moesten pakken. We hebben lang samengewerkt. Ondanks de ongebruikelijke en lastige omstandigheden hebben we in 2020 een fantastisch seizoen gedraaid. Het wordt in 2021 nog belangrijker om het momentum vast te houden, nu proberen we iets te vinden waarmee we het vertrek van Davide op kunnen vangen. Gelukkig strookt mijn denkwijze vaak met die van hem, daarom zou het niet moeilijk moeten zijn om op dezelfde manier door te gaan. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Brivio verklaarde op zijn beurt ‘verdrietig’ te zijn over het vertrek bij Suzuki, maar had anderzijds zin in een nieuwe ‘professionele uitdaging’. Alpine F1 heeft de komst van Brivio nog niet wereldkundig gemaakt, maar dat is naar verluidt een formaliteit.