Suzuki bevestigt vertrek Brivio, overstap naar Alpine F1 een formaliteit

Brivio stond aan de basis van het succesvolle MotoGP-project, dat afgelopen seizoen voor het eerst in twintig jaar weer wereldkampioen werd met Joan Mir. In zijn rol als manager verzamelde Brivio na Suzuki's terugkeer in 2015 de mensen om zich heen wat ervoor zorgde dat het merk zo succesvol is geweest in het afgelopen seizoen. Luca de Meo, president van de Renault Group, heeft een aanzienlijke rol gespeeld in de overstap van Brivio. De twee werkten samen toen Brivio nog bij Yamaha actief was, De Meo werkte destijds als marketingdirecteur van Fiat. Dat merk was enige tijd hoofdsponsor van het Yamaha-fabrieksteam.

Woensdag verscheen een eerste bericht van Motorsport.com dat Brivio de overstap zou kunnen maken, op donderdagochtend bevestigde Suzuki het nieuws dat Brivio na een samenwerking van zes jaar vertrekt bij het team. In het persbericht refereerde Brivio nog niet aan zijn nieuwe job bij Alpine F1, maar verklaarde hij wel dat hem een ‘grote uitdaging’ te wachten staat. “Ik kreeg de kans voor een nieuwe professionele uitdaging en na beraad heb ik besloten om het aan te nemen”, aldus Brivio. “Het was een lastige beslissing. Het moeilijkste is om deze fantastische groep mensen achter te laten, de mensen waarmee ik dit project begonnen ben toen Suzuki terugkeerde in het kampioenschap. Het is lastig om vaarwel te zeggen tegen de mensen die geholpen hebben bij de bouw van dit geweldige team. Wat dat betreft ben ik verdrietig, maar aan de andere kant ben ik erg gemotiveerd door de nieuwe uitdaging. Dat was de belangrijkste factor toen ik moest kiezen tussen het vernieuwen van mijn contract of het beginnen aan een nieuwe uitdaging.

Naar verwachting maakt Alpine F1 (voorheen Renault F1) de komst van Brivio donderdag nog wereldkundig. Hoe Suzuki het vertrek van Brivio op gaat vangen is nog niet bekend. Suzuki’s projectleider Shinichi Sahara verklaarde ‘geschokt’ te zijn toen hij hoorde over het vertrek van Brivio. Sinds de terugkeer van Suzuki in de MotoGP boekte het merk vijf overwinningen en stonden rijders van het merk nog eens achttien keer op het podium. Het meest significante succes was de wereldtitel die in 2020 behaald werd met Joan Mir, maar ook de wereldtitel bij de teams.