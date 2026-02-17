Trackhouse-teambaas pleit voor aanpassing van opzet MotoGP-weekend

Sinds 2023 wordt er ieder MotoGP-raceweekend een sprintrace afgewerkt. De komst van deze korte race is gepaard gegaan met een nieuw format met op vrijdag twee oefensessies, gevolgd door een derde training en de kwalificatie op zaterdagochtend. Met de kwalificatie worden de startposities voor zowel de sprintrace als de zondagse Grand Prix bepaald.

Wel geldt de tweede vrijdagtraining in het huidige format als een soort prekwalificatie: de tien snelste rijders in deze sessie plaatsen zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie, wat deze rijders op zaterdagochtend weer een stressvolle deelname aan Q1 scheelt. In het eerste segment van de kwalificatie plaatsen alleen de twee snelste deelnemers zich nog voor Q2.

Er komt op deze manier te veel focus op de vrijdagmiddag te liggen, vindt Davide Brivio. De teambaas van Trackhouse heeft wel een idee hoe de situatie verbeterd kan worden. "Het is mijn persoonlijke mening, maar ik vind de vrijdagmiddagen helemaal niets. Je moet dan al in de top tien staan, anders heeft het invloed op het hele weekend", constateert de Italiaanse manager in een interview met Motorsport.com.

"Op vrijdag horen we een sprintkwalificatie te hebben en vervolgens moet er op zaterdag een echte kwalificatie voor de race op zondag zijn. Op die manier heb je twee verschillende startopstellingen en ondervind je er niet het hele weekend hinder van als op vrijdagmiddag iets verkeerd gaat", vervolgt Brivio, die ook denkt dat het invoeren van een sprintkwalificatie voor meer spektakel én interesse zorgt.

Als het aan Davide Brivio ligt, introduceert de MotoGP een speciale kwalificatie voor de sprintraces. Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Hiermee wil ik zeggen dat de sportieve kant goed functioneert. We hebben geweldige rijders en zeer toegewijde fabrikanten met veel technische concurrentie, en zoals altijd kan alles worden vergeleken. Ik denk echter dat Liberty zich nu meer richt op de promotionele en mediasteun."

Met Liberty doelt Brivio op Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1 die sinds half 2025 ook MotoGP-promotor MotoGP Sports Entertainment Group in handen heeft. Sinds de komst van de Amerikaanse firma wordt druk gespeculeerd over de veranderingen die het wil doorvoeren in het kampioenschap om het bereik en de hoeveelheid fans van de MotoGP te laten groeien.

Brivio ziet dat er in de nodige markten nog ruimte is om te groeien met de MotoGP, waaronder ook in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is hij ook van mening dat de strategie die Liberty hanteerde in F1 niet rechtstreeks gekopieerd kan worden naar de MotoGP.

De MotoGP wil populairder worden in de VS, maar Brivio weet dat er meer groeimarkten zijn. Foto door: Ducati Corse

"Wat iedereen verwacht – en wat volgens mij ook het belangrijkste doel van Liberty Media is – is ingrijpen op het gebied van communicatie en marketing om het publiek en de fanbase te vergroten, zowel qua aantallen als qua geografische spreiding", stelt Brivio. "Om uit te breiden naar bepaalde continenten waar we nog niet aanwezig zijn. Er wordt veel gesproken over de Verenigde Staten, maar de wereld is groot en hoe meer we uitbreiden, hoe beter."

"Ik denk dat ze het in de Formule 1 heel goed hebben gedaan en dat we ideeën en strategieën hebben om dat model ook naar MotoGP te vertalen. F1 en MotoGP zijn niet iets wat je simpelweg kunt kopiëren en plakken – er zijn verschillen – maar de ervaring in F1 zal nuttig zijn. Sommige zaken die in F1 zijn gedaan, zullen hier activiteiten inspireren. Dat is wat we verwachten."

"Sportief gezien, wat we op de baan doen, denk ik dat het al heel goed werkt. De races zijn spectaculair, dus die promoten en vermarkten we voortdurend", aldus Brivio, die echter ook opmerkt dat een deel van de aantrekkingskracht vanuit de rijders moet komen. "Misschien zouden we wat meer charismatische rijders kunnen gebruiken die eruit springen. Daar moeten we nog wat aan werken."