Gresini uit coma, maar kampt nog met ‘zware ademhalingsproblemen’

Vlak voor kerst testte Gresini positief op het coronavirus en daarna verslechterde zijn toestand in rap tempo. Op 27 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Imola, om daarna overgebracht te worden naar een gespecialiseerde COVID-unit in een ziekenhuis in Bologna. De MotoGP-teambaas en voormalig wereldkampioen in de 125cc werd vervolgens kort voor de jaarwisseling in een kunstmatige coma gebracht om het herstel te bevorderen. Vorige week werd hij weer uit coma gehaald omdat zijn toestand lichte tekenen van verbetering liet zien.

Donderdagochtend deelde het MotoGP-team van Gresini een nieuwe update over de toestand van de teambaas. Hij kampt nog steeds met ‘zware ademhalingsproblemen’, zo laat dr. Nicola Ciloni weten in de verklaring. “De algemene toestand van Fausto Gresini’s gezondheid wordt nog steeds gekenmerkt door zware ademhalingsproblemen. De uitgevoerde tests lieten zien dat de longontsteking nog aanwezig is en dat het noodzakelijk is om door te gaan met de mechanische beademing en de verdoving. Dit zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof in het bloed blijft.” Het team blijft in de komende tijd met updates komen over de gezondheid van Gresini.

Het coronavirus schopte de oorspronkelijke plannen van de MotoGP voor 2020 flink in de war. De nieuwe kalender bevatte niet twintig, maar veertien races, terwijl er voor alle races strikte protocollen voor in de paddock werden opgesteld om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Desondanks raakten meerdere grote namen besmet. Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi moest twee races aan zich voorbij laten gaan na een besmetting, iets wat ook gold voor nieuwbakken Pramac Ducati-rijder Jorge Martin. Tech3-rijder Iker Lecuona miste twee races vanwege een coronabesmetting van zijn broer, om vervolgens de slotrace in Portugal te missen doordat hij zelf het virus had opgelopen.