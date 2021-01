Teleurgestelde Dovizioso doet boekje open over vertrek bij Ducati

Dovizioso maakte vorig jaar augustus bekend dat hij zijn contract bij Ducati niet zou verlengen, maar inhoudelijk gaf hij nooit een reden. Destijds werd gedacht dat Dovizioso en Ducati het niet eens konden worden over de financiële voorwaarden van de deal, maar de vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar heeft gezegd dat dit niet klopt en dat er nooit een deal op tafel heeft gelegen. In een interview met Gazzetta dello Sport heeft Dovizioso uitgebreid gesproken over zijn vertrek bij Ducati. De bekoelde relatie met Dall’Igna blijkt de hoofdreden.

“Hoe de band met Gigi was? Nul [procent]”, zei Dovizioso. “In de afgelopen jaren was het dertig procent, maar sinds de komst van Jorge Lorenzo in 2017 kwamen ik en mijn team een beetje geïsoleerd te zitten, door meningsverschillen en interne strijd. We spraken niet langer over de ontwikkeling van de motor, we hebben geen meetings meer gehad om de motor te verbeteren. Maar binnen Ducati is er zeker potentie om beter te worden, men heeft de middelen en het talent om verder te komen. Dat is het enige wat me in de afgelopen acht jaar echt tegengevallen is en wat me boos maakt, we hadden het beter kunnen doen. Gigi en ik hebben sinds 2017 niet meer rustig met elkaar gesproken.”

Ducati greep in 2016 naast Marquez: "Gigi wilde Lorenzo"

Dovizioso ontkent dat het Ducati-management unaniem was over zijn vertrek. “Alleen Gigi heeft deze beslissing genomen. Er wordt gesproken over Ducati, maar dat is verkeerd. Hij heeft de touwtjes in handen. Zo ook de keuze van Lorenzo in 2017. Aan het begin van 2016 was er nog een kans om [Marc] Marquez binnen te halen, maar Gigi had al besloten dat hij Lorenzo wilde halen.”

Dovizioso suggereert dat een confrontatie tussen de Duitse en Oostenrijkse Grand Prix in 2019 uiteindelijk de druppel was die de emmer deed overlopen. “Gigi zei dat hij in 2019 al wist dat het voorbij was, dat was na een meeting tussen Sachsenring en Oostenrijk”, aldus Dovizioso. “Dat had een technische meeting moeten zijn, we hadden andere ideeën, er was frictie en we wilden een meeting met alle engineers. Het werd een confrontatie tussen ons. Gigi voelde zich aangevallen, geslagen. Dat was volgens mij het moment dat hij de deur dichtsmeet, maar hij deed het in stilte en dat bevestigt wat hij daarover heeft gezegd. Er werd gezegd dat ik van alles wilde, maar dat zijn leugens. Er was nooit een aanbieding, er werd niet onderhandeld. Ik wist niet dat ze me niet langer wilden. Maar wat er gezegd is was de bevestiging dat het voor Dall’Igna al klaar was na die meeting in 2019.”

Weinig transparantie

De 34-jarige coureur vindt het jammer dat er vanuit Ducati weinig transparantie was over eventuele contractverlenging. Hij verklaarde dat hij de gesprekken met KTM “anders zou zijn aangevlogen” als hij wist dat er geen toekomst meer voor hem was bij Ducati. Dovizioso heeft niet uitgesloten dat hij terugkeert in de MotoGP, maar voorlopig neemt hij een seizoen vrijaf. Het is mogelijk dat Repsol Honda hem nog aantrekt als tijdelijke vervanger van Marc Marquez, maar Dovizioso wacht “om te zien wat ze voorstellen, als ze me überhaupt al benaderen”.