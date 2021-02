MotoGP-paddock rouwt om de dood van Fausto Gresini

In een verklaring liet Dorna Sports-baas Carmelo Ezpeleta weten: “Ik ben diep geraakt door het verlies van Fausto. Hij was een goede vriend, ik hield van hem. Ik heb het nieuws rond zijn ziekte van dichtbij gevolgd en ik was in de gelukkige positie dat ik hem nog een paar keer heb kunnen spreken, ook toen hij in het ziekenhuis lag. Het is een groot verlies voor de paddock en ik wil bij deze graag de familie, zijn vrienden en leden van het team condoleren.”

Avintia MotoGP-coureur Enea Bastianini reed van 2014 tot en met 2016 voor Gresini en schreef in die tijd twee races op zijn naam. “Ik wil je bedanken voor alles wat je voor me gedaan hebt”, schreef Bastianini in een reactie op social media. “In mijn eerste drie jaar in het wereldkampioenschap was je een soort vader voor me, je zorgde ervoor dat ik als persoon en als rijder flink gegroeid ben. Ik zal je nooit vergeten, ik houd van je. R.I.P..”

Honda WSBK-rijder Alvaro Bautista, die maar liefst vijf seizoenen voor Gresini in de MotoGP reed, zei: “Ik betuig mijn steun aan zijn familie en vrienden. Bedankt voor alles wat je voor de sport gedaan hebt. Groet de mensen die niet langer onder ons zijn.”

Volgens het MotoGP-team Tech3 heeft de paddock veel te danken aan Gresini. “We zijn kapot en hebben er geen woorden voor”, las een verklaring van Tech3. “Zo voelen we ons op dit moment. We kunnen niet geloven dat we Fausto kwijt zijn, een geweldige partner, een rasechte vechter en een van de grote mannen in de paddock. We hebben zoveel zware en mooie momenten gedeeld, we hebben samen hard gewerkt om de MotoGP te brengen tot waar we nu staan. De paddock heeft veel te danken aan Gresini. We condoleren de familie en het volledige Gresini-team. Bedankt voor wat je allemaal voor ons gedaan hebt. Ciao Fausto.”

Pramac Ducati-coureur Jorge Martin was in 2018 de laatste die namens Gresini wereldkampioen werd. Hij zei: “Gisteren wachtte het slechtste nieuws op mij en vandaag is dat nieuws er gekomen. Ik zal je altijd meenemen op de motor. Ik ga je missen, vriend. Fausto heeft mij de kans gegeven op een competitieve motor waardoor ik mooie dingen heb kunnen laten zien toen niemand anders mij die kans gaf. Hij heeft me de passie voor de sport bijgebracht en me laten zien hoe menselijk een teameigenaar kan zijn. Fausto, bedankt.”

Gresini werkte gedurende zijn carrière veel samen met Honda, eerst als rijder in de 125cc-klasse en later als teammanager van zijn eigen team. “Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Fausto Gresini, een man die als rijder en als teameigenaar geweldige dingen bereikt heeft. HRC wil Fausto bedanken voor de samenwerking als rijder, als teameigenaar, als partner en als concurrent.”