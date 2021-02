MotoGP-teambaas Fausto Gresini (60) overleden

Gresini werd in december positief getest op het coronavirus en werd kort daarna overgebracht naar het ziekenhuis van Bologna. Daar lag hij sindsdien op de intensive care. Hoewel de signalen aanvankelijk duidden op een langzaam herstel, traden er de afgelopen weken complicaties op. Een longontsteking zorgde ervoor dat mechanische beademing weer noodzakelijk werd, ook brachten de artsen hem op een gegeven moment weer in een kunstmatige coma. De doktoren deelden vorige week mee dat de situatie van Gresini ‘zeer kritiek’ was. De voorbije dagen werden de zorgen steeds groter en uiteindelijk overleed Gresini in de nacht van maandag op dinsdag.

In een verklaring laat het Gresini Racing-team weten: “We wilden niet aan dit nieuws denken, maar helaas zijn we genoodzaakt dit met jullie te delen. Na een gevecht van ruim twee maanden met COVID-19 is Fausto Gresini, enkele dagen na zijn zestigste verjaardag, overleden. Iedereen bij Gresini Racing staat dicht bij de familie van Fausto, zijn vrouw Nadia en de vier kinderen Lorenzo, Luca, Alice en Agnese. Onze gedachten gaan ook uit naar alle mensen die hem de afgelopen jaren hebben mogen meemaken.”

Grote carrière als coureur en teammanager

In 1982 mocht Gresini voor het eerst aan het wereldkampioenschap ruiken, maar een jaar later debuteerde hij dan echt op het hoogste podium. Hij deed dat met MBA, maar dat team was aanvankelijk niet overtuigd van Gresini’s kwaliteiten. Gresini stapte over naar Garelli en dat legde hem geen windeieren. In de Zweedse Grand Prix van 1984 scoorde hij zijn eerste overwinning. Dat jaar eindigde hij op de derde plaats in het kampioenschap.

Een jaar later was het raak qua wereldtitel. Met drie overwinningen in Oostenrijk, België en San Marino pakte hij zijn eerste wereldtitel in de 125cc-klasse. Een jaar later deed Gresini het zo mogelijk nog beter met vier overwinningen, maar toen ging de titel naar Luca Cadalora. Deze nederlaag maakte Gresini alleen maar sterker en dat kwam in 1987 volledig tot wasdom. Dat jaar domineerde de Italiaan het wereldkampioenschap met maar liefst tien achtereenvolgende overwinningen. Er stond geen maat op de man uit Imola.

Fausto Gresini na een van zijn overwinningen in de 125cc-klasse Foto: MotoGP

In 1988 raakte Gresini geblesseerd en haalde hij zijn oude niveau niet. Garelli had al een nieuwe coureur gevonden en de beide partijen namen afscheid van elkaar. De rijder kwam terecht bij Aprilia, een merk waar hij nog lang mee zou samenwerken. Toch was deze alliantie in eerste instantie geen succes. In 1989 eindigde Gresini op de vijfde plaats en vertrok hij naar Honda. Daar kende hij geen gelukkige periode na een crash en een zware blessure.

In 1991 en 1992 had Gresini regelmatig nog wat succes, maar de wereldtitel bleef in die jaren buiten bereik. De laatste twee seizoenen beleefde Gresini geen succes en aan het begin van 1995 maakte hij bekend dat hij terug zou treden als coureur.

Twee jaar na zijn afscheid als full-time rijder maakte Gresini zijn comeback in de Grand Prix-paddock, dit keer met Gresini Racing. Het team waagde een sprong in het diepe door in 1997 met Alex Barros in de 500cc-klasse uit te komen. De Honda NSR 500 V2 was een goede machine en Barros scoorde in zijn eerste jaar meteen een podium. Honda was onder de indruk en de Braziliaan kreeg het volgende jaar de beschikking over de nieuwste Honda. Hij haalde twee keer het podium en eindigde op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap.

In 1999 zette Gresini voor Loris Capirossi ook een team op in het 250cc-kampioesnchap en dat bleek een succes. Met drie overwinningen werd de veelbelovende Italiaan derde in het kampioenschap.

Succes met aanstormend talent

Enkele jaren later sloeg Gresini de handen weer ineen met Honda, het team zette een NSR500 in voor Daijiro Kato. In zijn eerste seizoen boekte Kato enkele goede resultaten en scoorde hij een zevende plaats. De verwachtingen waren hooggespannen voor 2003, maar de Japanner overleed na een tragisch ongeval op Suzuka. Sete Gibernau was de andere coureur van het team, hij presteerde ijzersterk met een tweede plaats in het kampioenschap. De Spanjaard herhaalde dat nog eens in 2004, het jaar dat hij lang duelleerde met Valentino Rossi.

Gresini was in die jaren een begenadigd talentenbegeleider. Hij haalde Marco Melandri in 2005 naar het team en de kleine Italiaan maakte een uitstekende indruk. Hij versloeg op een minder sterke motor zijn teamgenoot Gibernau en werd tweede in het kampioenschap. Melandri bleef het team de jaren erna trouw terwijl Toni Elias een stapje terugdeed naar de Moto2-klasse. In 2010 leverde hem dat met een Moriwaki-machine de wereldtitel op.

In de MotoGP had Gresini zich inmiddels weten te verzekeren van de diensten van Marco Simoncelli. De Italiaan was een groot talent en kreeg in 2011 de beschikking over het nieuwste materiaal van HRC Honda. Simoncelli was razendsnel, maar maakte ook veel foutjes. Na een dramatisch ongeval tijdens de Maleisische Grand Prix overleed Simoncelli.

Ter nagedachtenis aan de Italiaan reed Gresini Racing in 2012 met een zwarte kleurstelling. Het team was intussen in alle drie de klassen van het wereldkampioenschap actief. In 2015 ging Gresini aan de slag met een nieuw avontuur. Zijn team runde vanaf dat moment met wisselend succes de Aprilia MotoGP-machines. Overwinningen en podiums werden niet meer behaald, maar in de Moto3-klasse haalde Jorge Martin de wereldtitel binnen. Ook in de elektrische MotoE-klasse was Gresini succesvol.

Eerder werd bekend dat de naam Gresini Racing vanaf 2022 weer actief zal zijn in de MotoGP en dat het merk vanaf dat moment niet meer samenwerkt met Aprilia. Fabio Di Giannantonio wordt naar verwachting de rijder van het nieuwe team, maar het is nog niet duidelijk met welk merk Gresini Racing dan op de grid staat.