De lessen die Marc Marquez leerde van zijn lange revalidatie

De breuk in de rechter bovenarm van Marquez maakte het afgelopen jaar overal tongen los, behalve in de inner circle van de coureur. Slechts mondjesmaat sijpelde er wat informatie door over het herstel, maar nooit gaven de betrokken partijen (HRC Honda en manager Emilia Alzamora) echt openheid van zaken over wat er precies aan de hand was.

Tijdens de teampresentatie van Repsol Honda in aanloop naar het seizoen 2021 – over iets meer dan een week staat de eerste test op het programma – doorbrak Marquez zelf het stilzwijgen. Nadat hij tijdens de presentatie zelf in een lederen racepak was verschenen, had hij tijdens de persconferentie positief nieuws. Een precieze datum voor de terugkeer is er nog niet, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Een dikke week na een eerste optimistische bericht van de artsen, zei Marquez maandag zelf in gesprek met de schrijvende pers: “De mobiliteit in m’n arm is bijna terug. Er is nog weinig kracht en we hebben een aangepaste trainingsmethode voor beide armen. Met m’n rechterarm kan ik op dit moment niet meer dan twee of drie kilo tillen, dat is wat de dokter nu voorschrijft en dat plan volgen we. Met de andere arm kan ik tachtig procent meer doen.”

Het is nog te vroeg om Marquez weer in topvorm te verwachten, maar dat is ook niet verwonderlijk na wat hem de afgelopen maanden overkwam. Er gebeurde nogal wat met Marquez toen hij op die warme zomerdag in Jerez van zijn motor stuiterde. Hij moest onder het mes en maakte kenbaar snel terug te willen keren. Dat stuitte op weerstand binnen zijn team, maar zes dagen na de breuk doorstond hij de medische keuring en mocht hij rijden. Een succes werd het niet en vanaf dat moment was het vallen en opstaan voor de Catalaan. De geplaatste plaat die de beide botdelen bijeen moest houden, brak toen hij, zo klonk het destijds, thuis het raam dicht wilde doen. Ook ging er een gerucht dat er zenuwschade zou zijn, iets wat inmiddels ontkracht is. Een nieuwe operatie volgde en daarna bleef het lang stil. Pas in december bleek dat een infectie het herstel had beïnvloed. Lees: het herstel stond stil. Bij een andere kliniek in Madrid ging Marquez nogmaals onder het mes en toen werd de breuk definitief hersteld. Voor een dergelijke ingreep staat doorgaans nog eens zes maanden revalidatietijd waardoor de start van het nieuwe seizoen nog te vroeg komt. Al is er nu wel degelijk optimisme.

Overhaaste terugkeer ‘een fout’

Voor een sportman in de bloei van zijn leven is een maandenlange periode van absolute stilte funest. Met die wetenschap was het volkomen begrijpelijk dat Marquez weer op wilde stappen tijdens de tweede Jerez-race, ondanks dat men binnen de entourage twijfels had. Het tekende de motivatie en gedrevenheid van de Spanjaard. Nu weet Marquez dat het een foute keuze was om zo snel weer op te stappen. “Wat er gebeurde is dat ik een week later weer op de motor stapte en dat was niet het juiste moment. Ook de race in Brno was niet het juiste moment geweest, het bot zou nog helemaal niet hersteld zijn. We hebben samen die beslissing genomen dus iedereen is verantwoordelijk voor die fout. Daarvoor hoeven we niet met vingers te wijzen. We hebben het over de artsen gehad, maar niemand weet hoe groot het risico is. Wanneer het goed gaat zou ik die race uitgereden hebben met een slecht resultaat en wanneer het fout gaat, moet je leren van zo’n moment. Wanneer zoiets gebeurt heb je meer meningen nodig, in de toekomst is dat iets wat ik zal doen als ik weer in zo’n situatie kom.”

Vanuit verschillende hoeken was er kritiek op de keuzes die de artsen maakten. Ook bij Honda rommelde het over de behandelwijze van de MotoGP-artsen, maar Marquez wil geen schuldige aanwijzen. “Er werd gezegd dat er nog een schroef in m’n arm gezet kon worden, maar dat was niet mogelijk omdat ze dat eerder al geprobeerd hadden”, reageerde Marquez op suggesties dat de behandeling vanaf het begin verkeerd was. “De plaat zat wel goed, maar het probleem was het forceren van de plaat. Een tweede operatie hebben we gedaan toen de plaat thuis brak en we hadden pech met de infectie. Zonder die infectie was het anders gelopen. We hebben samen met mijn entourage besloten over de vervolgstappen. We zijn naar Madrid gegaan en daar hebben ze het geweldig gedaan.” De suggestie dat het tot een meningsverschil is gekomen met de officiële MotoGP-artsen, verwijst Marquez naar het rijk der fabelen. “Als ik morgen geblesseerd raak, is dokter [Xavier] Mir de eerste die ik bezoek. Op dat moment had ik echter een andere blik nodig. Maar ik heb alle vertrouwen in dokter Mir. Hij heeft me al zo vaak gered en geholpen.”

Geen heroïsche terugkeer

Marc Marquez heeft in zijn jaren als MotoGP-coureur al zoveel heroïsche en spectaculaire momenten beleefd dat het bijna gewoon is om dit soort heldendaden ook te verwachten als hij in 2021, waar dat dan ook moge zijn, terugkeert op de baan. Maar de mensen die dat verwachten, moeten er rekening mee houden dat het deze keer anders is. “Op de eerste dag dat ik weer op de motor stap ben ik niet de Marc die iedereen kent”, vervolgde de 28-jarige. “Het is een proces om weer op snelheid te komen.” En dan heeft Marquez het vooral over de fysieke eisen. “Het is niet realistisch om te verwachten dat ik meteen voor de overwinning ga.”

Op mentaal vlak is de afgelopen periode Marquez niet in de koude kleren gaan zitten. Hij leerde wat dat betreft een belangrijke les: “Je zit veel uren thuis over van alles na te denken, er schieten allerlei gedachten door je hoofd. Je maakt in zeven maanden diepe dalen en hoge pieken mee, zeker met de situatie in de wereld [het coronavirus]. Niemand kan even langskomen. Iets wat mij hielp is dat m’n broer [Alex] thuis was. Ik heb de races gevolgd, maar de beleving was anders. Ik heb wat dat betreft altijd wel wat wedstrijdspanning gehouden.”

Marquez zal snel weer de dingen kunnen doen die een normaal mens ook kan, maar het vinden van de wedstrijdfitheid is nog wel een andere zaak. Als Marquez in ieder geval iets geleerd heeft van de afgelopen acht maanden is het wel dat hij beter naar zijn lichaam moet luisten. Want, zo zegt hij zelf: “Wat ik geleerd heb is dat er talloze races zijn, maar dat ik maar één lichaam heb. Daar was ik me eerder nooit echt van bewust, maar dat heb ik nu geleerd.”

VIDEO: Een interview met Marc Marquez