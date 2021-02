Marquez weet nog niet wanneer hij terugkeert in MotoGP

De Honda-rijder brak zijn rechter bovenarm tijdens de Spaanse Grand Prix en het herstel heeft veel langer geduurd dan aanvankelijk gedacht. Dat kwam onder andere door complicaties en een infectie. Na in totaal drie operaties zit er nu schot in de zaak. De laatste ingreep vond plaats in december toen er een transplantatie van het bot plaatsvond. Daar staat een revalidatietijd van zo’n zes maanden voor, maar HRC Honda heeft hier nog geen uitspraak over gedaan. Tijdens de presentatie van het team voor 2021 sprak Marquez voor het eerst over de situatie. De artsen weten niet wanneer hij weer op kan stappen, zelf durft hij daar ook nog geen uitspraken over te doen.

Gevraagd door Motorsport.com of hij een datum in gedachten heeft voor zijn terugkeer, zei Marquez: “Op dit moment heb ik geen idee, maar ik ben optimistisch en probeer mijn doelen te halen. De Qatar-test was mijn eerste doel, maar dat gaat niet lukken. Daar zal ik dus niet rijden, maar die week heb ik wel een gesprek met de artsen en dan is mijn tweede doel om tijdens de races in Qatar te rijden. We zullen zien of dat haalbaar is. Zo niet, dan richt ik mijn pijlen op Qatar 2. En anders op Portimao. Maar in eerste instantie is het belangrijk om het herstel van het bot zo goed mogelijk te doen, als de artsen dat vaststellen kunnen we doorgaan met de revalidatie. Het kost natuurlijk tijd, ik werk wel maar het mag allemaal niet te hard gaan. Wanneer ik me weer 100 procent voel wat betreft de stevigheid in m’n arm zal ik weer op de motor stappen en dan zullen de spieren ook weer beter worden. Ik zal niet wachten tot ik weer helemaal 100 procent ben qua spiermassa en conditie, dat gaat nog heel lang duren. Maar op een goede manier kan ik wel weer op de MotoGP-machine rijden.”

Gevraagd welke versie van Marquez we te zien krijgen als hij terugkeert, zei de man uit Cervera: “Het is voor het eerst in mijn leven dat ik negen of tien maanden niet heb kunnen rijden door een zware blessure. Ik zal niet meteen 100 procent fit zijn als ik weer op de motor stap. Het bot moest 100 procent zijn, maar dan moeten de spieren ook weer aansterken. We zullen het zien. Ik kijk natuurlijk uit naar een geweldige comeback en om weer net zo sterk te worden, maar het wordt moeilijk om dat vanaf het begin te zijn. We zullen zien of het een race kost, of twee races of misschien een half jaar voordat we dezelfde Marc [als voorheen] zien.”

Plezier terugvinden

Marquez hoopt in eerste instantie het plezier terug te vinden en daarna weer te presteren, hij houdt de verwachtingen wat betreft de wereldtitel open. “Normaal is het voor mij een doel om wereldkampioen te worden en aan de kleine details te werken zodat we voor het kampioenschap kunnen vechten. In 2021 is het helemaal anders, mijn grootste doel is om weer plezier te vinden in het rijden. Dat is voor mij belangrijk. Genieten op de motor en stap voor stap weer de snelheid van weleer vinden. Dat zal niet makkelijk worden en dat is iets waar we achter moeten komen. Je kunt er niet een jaar tussenuit gaan en op dezelfde manier terugkeren. We zullen het zien, maar ik wil in ieder geval weer plezier hebben op de motor.”