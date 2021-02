Repsol Honda lanceert MotoGP-team voor 2021

De fabrieksoperatie van Honda heeft Pol Espargaro vastgelegd als de nieuwe tweede man naast de onbetwiste kopman Marc Marquez. Die rol werd eerder ingevuld door Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo en vorig jaar door Alex Marquez. Honda oordeelde nog voor de start van het uitgestelde seizoen dat de jongeling nog iets te onervaren was om bij Repsol te blijven en het team koos daarom voor Espargaro. Die maakte de voorbije jaren naam bij KTM. Hij nam die fabrikant in de eerste fase op sleeptouw door de MotoGP en schreef geschiedenis met het eerste podium in Valencia (2018). Afgelopen jaar stond Espargaro ook nog een paar keer op het podium, maar de gedroomde overwinning in dienst van KTM kwam er niet. De overstap naar Honda en dan met name Repsol Honda is wel een droom voor Espargaro, die aan zijn achtste MotoGP-seizoen begint.

Het verhaal over het seizoen van Marquez is bijzonder kort, iets meer dan twintig ronden om precies te zijn. In de 21ste ronde van de Spaanse Grand Prix crashte hij zo hard dat zijn bovenarm brak bij de val. Een vergeefse poging om snel terug te keren leverde alleen maar meer schade op. Drie operaties, een infectie en een lange revalidatie verder lijkt het nu eindelijk de goede kant op te gaan met de zesvoudig MotoGP-kampioen. Het is nog maar zeer de vraag of hij dit seizoen weer in aanmerking kan komen voor de wereldtitel, maar duidelijk is dat Marquez aan motivatie niet ingeboet heeft.

"Ik weet nog niet wanneer ik weer op de motor zit, maar ik voel me elke dag beter. We hebben nu veel goed nieuws in de revalidatie en dat is belangrijk. Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren, maar ik kan er nog geen datum op plakken", zei Marquez. "Normaal gesproken zou ik natuurlijk een gooi naar de wereldtitel willen doen, maar in 2021 is dat anders. Ik wil weer genieten op de motor. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk wil ik dan weer snelheid vinden en meedoen om de prijzen, maar ik verwacht niet dat ik vanaf het begin de beste versie van mezelf ben. Ik wil vooral genieten."

Zonder een fitte Marquez was het een bijzonder mager seizoen voor Honda. Het team haalde voor het eerst in tijden geen overwinning en moest tot de Grand Prix van Frankrijk wachten voordat debutant Alex Marquez op het podium verscheen. Met de potentie van de jongste Marquez en Takaaki Nakagami werd het een jaar met een hoopvol einde, al is het merk het aan haar stand verplicht om mee te doen om de wereldtitel. Als alles meezit, kan de blik daar dit jaar weer op gericht worden. Het team heeft het contract met hoofdsponsor Repsol weer verlengd.

"We leren elke dag, niet alleen in 2020", zei Alberto Puig, teammanager van Repsol Honda. "We hebben geleerd dat de situatie bijzonder lastig was voor ons, maar ook voor de hele paddock. We hadden te maken met de pandemie, maar ook voor Repsol Honda was het een slechte start. We verloren onze toprijder, onze kampioen. Daar moesten we op reageren. Normaal heb je een probleem en zet je dat om in een kans. Wij hebben ook geleerd en dat gaan we in de nabije toekomst in de praktijk brengen."

Eerder werden de coureurs van het Honda-klantenteam LCR al gepresenteerd. Repsol Honda-coureur Alex Marquez verkaste naar het satellietteam waar hij de teamgenoot van Takaaki Nakagami is. De eerstvolgende teampresentatie is die van Pramac Ducati, het team dat voor 2021 twee nieuwe coureurs heeft.