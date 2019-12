Iannone 'verrast' door positieve dopingtest

Dinsdagochtend maakte de mondiale motorsportfederatie FIM bekend dat Iannone bij een routinetest tijdens de Grand Prix van Maleisië een positieve plas afgeleverd had. Er werd een ongebruikelijke substantie van iets wat onder androgene anabole steroïden verstaan wordt gevonden in de urine van de coureur. Een laboratorium in Dresden ontdekte het verboden middel.

Voor de Aprilia-coureur kwam het nieuws als een verrassing, zo schreef hij op zijn eigen Instagram-pagina (zie onderstaande post): “Ik ben relaxed en wil mijn fans en Aprilia Racing geruststellen. Ik sta open voor een contra-expertise omdat deze uitkomst mij verrast. Dat komt ook omdat ik – op dit moment – nog geen officiële communicatie ontvangen heb.”

De 30-jarige uit Vasto heeft hoe dan ook vertrouwen in een positieve uitkomst: “Ik ben de afgelopen seizoenen en ook dit seizoen meermaals getest, uiteraard was er altijd een negatieve uitkomst. Daarom heb ik in dit geval alle vertrouwen in een positieve afloop van deze affaire.”

Iannone is als gevolg van zijn positieve test per direct geschorst, maar kan in beroep gaan. Wanneer de B-staal van de Italiaan ook positief blijkt te zijn, hangt hem een schorsing van vier jaar boven het hoofd.