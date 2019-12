Yamaha wil Lorenzo terughalen als testrijder

De Spanjaard maakte in november zijn afscheid van de MotoGP bekend nadat hij een miserabel seizoen beleefde bij Repsol Honda. Geplaagd door blessures en een gebrek aan vertrouwen in de RC213V, besloot Lorenzo er na drie wereldtitels in de MotoGP een punt achter te zetten. Op dat moment leek het onwaarschijnlijk dat Lorenzo snel terug zou keren in de paddock, de rijder wilde eerst genieten van een uitgebreide vakantie.

Ondertussen is er toch weer nieuw contact tussen Lorenzo en Yamaha ontstaan. Bronnen hebben aan Motorsport.com laten weten dat de voormalig wereldkampioen op het punt staat een contract te tekenen bij zijn voormalig werkgever, maar dan als testrijder. Hij was eerder deze week te gast bij het programma Hangar 7 van het Oostenrijkse Servus TV en gaf daar aan uit te kijken naar een terugkeer in de paddock. “Ik keer natuurlijk terug in de paddock, maar ik weet nog niet in welke functie. Daar werken we nu aan en misschien kan ik er binnenkort meer over zeggen”, zei Lorenzo in gesprek met Servus TV. “Ik heb jarenlang gereisd, bijna zeventien jaar van m’n leven heb ik in dezelfde hotels, op dezelfde circuits gezeten om altijd maar hetzelfde te doen. Er was altijd een bepaalde druk, ik heb veel blessures gehad. Maar er was altijd de motivatie om m’n best te doen, zelfs tijdens trainingen. Ik voelde me blij met wat ik kon doen, waar ik van hield en waar ik succes mee had. Maar als je dan de kans krijgt op een rustig leven en te doen wat je wil, dan moet je die kans ook pakken. Ik voel nu geen enkele druk meer en kan genieten van het leven.”

Lorenzo nam aan het eind van 2016 afscheid van Yamaha, waar hij zijn MotoGP-carrière begon. Hij stapte over naar Ducati en moest het Italiaanse merk aan een wereldtitel helpen. Lorenzo was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging en werd met de overstap de bestbetaalde coureur in de paddock. Resultaten kwamen echter moeizaam. Pas toen Lorenzo begon te winnen, had het management van Ducati al besloten dat het afscheid wilde nemen. De samenwerking met Honda werd zoals gezegd geen succes.

Yamaha's zoektocht nog zonder succes

Yamaha is al enige tijd bezig met de zoektocht naar een goede testrijder. De renstal had Jonas Folger voor dit seizoen aangetrokken, maar de bijdrage van de Duitse rijder was minimaal. Toen het vertrek van Folger bekend werd gemaakt had men goede hoop om in zee te gaan met een andere voormalig Yamaha-rijder, Johann Zarco. Yamaha was dicht bij een akkoord met Zarco, maar de Fransman besloot zijn actieve carrière voort te zetten bij Ducati waardoor de deur naar de Japanse renstal gesloten bleef. In eerste instantie wilde Yamaha het alleen doen met de Japanse testrijders die aan het team verbonden zijn, maar het Europese testteam bleef een aanlokkelijk project voor Yamaha. Zo nam Valentino Rossi afscheid van crew-chief Silvano Galbusera, die meer thuis wilde zijn en zodoende een job in het testteam kreeg.

Tot nu toe leek het erop dat de werkzaamheden voor het testteam uitgevoerd zouden worden door Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane. Direct na het afscheid van Lorenzo liet Yamaha bij monde van teammanager Massimo Meregalli weten interesse te hebben in een terugkeer van de Spanjaard. Overtuigend klonk het: “Ik zou het geweldig vinden om Lorenzo als testrijder naar het team te halen. Hij is een hele snelle rijder en kan ons helpen.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont