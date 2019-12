Iannone positief bevonden bij dopingtest

De autoriteiten vonden een ongedefinieerde substantie dat valt onder Androgene Anabole Steroïden. De positieve plas werd geleverd tijdens een routinecontrole van het WADA (de internationale dopingautoriteit) tijdens de Grand Prix van Maleisië en de hoeveelheid nandrolon lag boven de toegestane hoeveelheid. Iannone is tot nader orde voor alle activiteiten in de motorsport geschorst, de coureur heeft het recht een analyse van de B-staal aan te vragen en in beroep te gaan tegen de beslissing. Iannone noch werkgever Aprilia hebben op dit moment gereageerd op het nieuws.

De 30-jarige Iannone kende een behoorlijk matig eerste seizoen bij Aprilia, dat nog altijd achter de feiten aanloopt in de MotoGP. Iannone scoorde een totaal van 43 punten en eindigde daarmee op de zestiende plaats in het kampioenschap. Een van de weinige hoogtepunten in het seizoen van de markante Italiaan was het moment dat hij aan de leiding reed tijdens de Grand Prix van Australië. Daar scoorde Iannone bovendien zijn beste resultaat van het seizoen, een zesde plaats.

De laatste bekende dopingzaak in de motorsport was die van Anthony West in 2018. Er werd destijds een niet bekendgemaakte substantie in de urine van de coureur gevonden. Het was al de tweede keer dat West tegen de lamp liep, in 2012 kreeg hij ook al een schorsing van achttien maanden nadat hij betrapt werd. West ging in beroep tegen de schorsing van de FIM en kreeg geen gelijk. Inmiddels heeft de voormalig WK Superbike-rijder zijn carrière beëindigd.