Quartararo fit verklaard na crash in derde training Aragon GP

Quartararo ging lelijk onderuit in de slotfase van de derde training op MotorLand Aragon. De Fransman kwam even op de kerbstones in bocht 14 en wilde corrigeren, maar daarbij gleed de machine weg. Quartararo werd van de machine gelanceerd en kwam hard op zijn linkerheup terecht. Aanvankelijk greep hij ook naar de schouder, maar daar bleek niets mee aan de hand te zijn.

De Petronas Yamaha-rijder werd per brancard en ambulance naar het medisch centrum afgevoerd waar direct röntgenfoto's gemaakt werden om de ernst van de situatie te bekijken. MotoGP-arts Dr. Angel Charte liet in gesprek met het Spaanse DAZN weten: "Hij is hard gevallen, we hebben foto's gemaakt in het medisch centrum, maar we hebben geen breuken geconstateerd. De kneuzingen zijn belangrijk, gisteren viel hij op zijn rechterheup, nu was het links. Hij heeft een flinke hematoom (bloeduitstorting) en we moeten de ontwikkeling daarvan in de gaten houden. Ik sluit niet uit dat we meer tests uit zullen voeren om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. De diagnose is in principe duidelijk. We zullen hem behandelen met ijs en ontstekingsremmers. Er zijn geen breuken geconstateerd."

Het was voor Quartararo al de tweede valpartij van het weekend, vrijdag kwam hij in VT1 ten val in bocht 8. Toen had hij al last van zijn rechterheup. Naar verwachting komt de WK-leider zaterdagmiddag om 14.10 uur gewoon in actie tijdens de vierde vrije training met aansluitend de kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon.

In het kampioenschap heeft Quartararo een voorsprong van 10 WK-punten op Suzuki's Joan Mir. Andrea Dovizioso en Maverick Viñales staan derde en vierde, die laatste volgt op 19 punten van zijn toekomstig teamgenoot. Franco Morbidelli was zaterdag de rapste in de derde training.