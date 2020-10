Quartararo grijpt pole voor GP van Aragon, Dovizioso dertiende

De kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon was een belangrijke krachtmeting voor de diverse coureurs. Fabio Quartararo keerde terug na een tweede val van het weekend en had pijn, Andrea Dovizioso moest opnieuw in actie komen in Q1 om het vege lijf te redden.

Kwalificatie 1

Een Ducati-derby in de eerste kwalificatie voor de Grand Prix van Aragon, maar de mannen maakten er geen theekransje van. Voor Andrea Dovizioso was het bittere noodzaak om door te komen naar Q2 en zijn titelconcurrenten zo in het vizier te houden, maar dat bleek nog geen sinecure te zijn. Na de eerste run was Jack Miller de snelste met een 1.48.084. Brad Binder stond ook op een plek die goed was voor Q2, maar hij was vier tienden langzamer dan de Australiër. Dovizioso? Die stond na de eerste run op een zesde plaats met een 1.48.806.

De beslissing kwam echter in de laatste vijf minuten. Dovizioso reed in een tandem met teamgenoot Danilo Petrucci. De Le Mans-winnaar reed kort achter zijn teamgenoot in de beslissende ronde en Dovizioso kreeg de snelle tijden om de oren. Petrucci ging anderhalve tiende sneller met een 1.47.605, maar Dovizioso stond nog op de tweede plaats. Ook dat duurde niet lang, Jack Miller was nog bezig aan een snelle ronde. De Australiër ging vijftien duizendsten sneller dan Dovizioso waardoor de titelkandidaat opnieuw in Q1 bleef steken. Bij terugkomst in de pitbox was de Italiaan furieus.

Dovizioso eindigde als derde en begint zondag vanaf de dertiende plek aan de race voor Binder, Iker Lecuona en Johann Zarco. Francesco Bagnaia kwam niet verder dan de zevende plek in de sessie. Miguel Oliveira werd achtste voor Bradley Smith en Tito Rabat. HRC Honda-testrijder Stefan Bradl was de hekkensluiter.

Kwalificatie 2

Andrea Dovizioso was er niet bij, maar wel twaalf andere rijders in het beslissende deel van de kwalificatie voor de GP van Aragon. Na de eerste run ging WK-leider Fabio Quartararo aan de leiding, de Fransman knalde er een 1.47.296 uit. Morbidelli was een tiende langzamer terwijl Jack Miller tot de derde plaats kwam met een 1.47.113. Joan Mir zag er in de snelle rondjes beter uit dan eerder dit seizoen, maar in de eerste run kon hij dat nog niet omzetten in een goede kwalificatie, hij stond zevende.

Maar zoals altijd werd de strijd om de pole-position beslecht in de laatste minuten. Viñales was de eerste die een aanval deed, niet geheel zonder succes. Met een 1.47.125 ging hij naar de voorlopige pole. Cal Crutchlow ging tegelijkertijd naar de derde plaats, hij dook onder de tijd van Morbidelli door. Viñales verbeterde zich opnieuw in zijn volgende ronde, hoewel het minimaal was. Met een 1.47.122 zette de Yamaha-rijder de poletijd nog scherper, maar Quartararo was op dat moment ook bezig aan een snelle ronde.

Quartararo's slotronde was fabelachtig, hij dook onder de tijd van Viñales. Een 1.47.076 was het resultaat, waarna alleen teamgenoot Morbidelli nog in de buurt kon komen. De Italiaan liet het in de laatste sector liggen en eindigde op de vierde plaats. Quartararo eindigde zodoende op de eerste plaats voor Viñales en Crutchlow, die voor het eerst in anderhalf jaar weer eens op de eerste rij stond. Morbidelli werd vierde, Miller eindigde op de vijfde plaats voor Mir, die na zijn eerste run nog een plekje wist te winnen.

Takaaki Nakagami was de laatste die nog aanspraak maakte op pole, maar hij kwam niet verder dan de zevende plaats. Petrucci werd achtste voor Aleix Espargaro, die in het tweede deel van de sessie een aanrijding had met zijn broer Pol. De KTM van Espargaro raakte daarbij beschadigd, hij kon zijn laatste run niet afmaken. Aprilia-rijder Aleix werd negende voor Alex Rins en Alex Marquez.

Vrije training 4

Na zijn crash in de derde training op zaterdagochtend liep Fabio Quartararo op krukken door de paddock, maar hij was fit genoeg om te rijden. Zijn snelheid door de klap was hij ook niet verloren, al liet teammanager Wilco Zeelenberg kort voor de sessie wel weten dat Quartararo pijn in zijn benen heeft tijdens het besturen van zijn machine. Quartararo eindigde met een 1.48.771 op de zesde plaats in de vierde oefensessie.

Zijn teamgenoot Franco Morbidelli was de snelste met een 1.48.551. De Italiaan hield twee getalenteerde Spanjaarden achter zich: Alex Marquez van Honda op iets meer dan een tiende als tweede en Suzuki-rijder Joan Mir. Pol Espargaro werd vierde voor Maverick Viñales. De eerste Ducati-rijder was Andrea Dovizioso op de negende plaats hij was drie tienden langzamer dan Morbidelli.

