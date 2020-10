Morbidelli topt VT3 in Aragon, zorgen na zware crash Quartararo

Naar aanleiding van een politiek steekspel tussen de teams en MotoGP-organisator Dorna werd het tijdschema voor de Grand Prix van Aragon nog maar eens overhoop gehaald. Alle sessies voor de rest van dit weekend beginnen nu een uur later, even voor 11.00 uur in de Spaanse ochtend verschenen de MotoGP-mannen dus op de baan voor hun derde training. Bij aanvang van de sessie lag de baantemperatuur zo rond de 12 graden, de kritieke ondergrens voor het op temperatuur brengen van de Michelin-banden.

In de voorgaande Moto3-training reed een aantal coureurs een snellere tijd dan op vrijdag wat de MotoGP-rijders het vertrouwen gaf het ook mogelijk was. Alle ogen waren daarbij gericht op de Ducati's, die na de vrijdagse trainingen collectief buiten de top-tien stonden. Andrea Dovizioso kende geen beste start van de sessie. Na tien rondjes begon de Italiaan aan een eerste pushronde, maar bij het insturen van bocht 6 maakte hij een klein foutje met grote gevolgen. Dovizioso verloor de controle over de GP20 en schoof door de grindbak. Hij bleef ongedeerd, maar moest wel op de scooter terug naar de paddock voor een laatste poging om Q2 te halen.

Takaaki Nakagami was gedecideerd bezig in de derde training, hij klokte een aantal snelle ronden waarvan een 1.48.374 de snelste was. Die tijd was ook rapper dan de tiende tijd van Alex Rins op vrijdag, het signaal dat het inderdaad mogelijk was om tot een verbetering te komen. Fabio Quartararo kwam in het laatste deel van de training niet meer in actie. De Fransman ging met zo'n 8 minuten te gaan hard onderuit in bocht 14. Hij zat op de kerbstones en probeerde de machine te corrigeren, maar werd vervolgens gelanceerd. Nadat hij tot stilstand kwam, greep de WK-leider naar de schouder. Uiteindelijk stond hij weer op z'n benen, maar de coureur werd wel naar het medisch centrum van het circuit vervoerd voor controle. Kort na afloop van de training bevestigde Petronas Yamaha SRT dat er bij de controle van Quartararo geen breuk geconstateerd zijn.

In de laatste minuten ging het om de eerste tien plekken voor plaatsing in Q2. De 1.48.3 van Nakagami werd al snel uit de boeken gereden, Franco Morbidelli voorop. De Petronas Yamaha-rijder klokte een 1.47.859 en dat was genoeg voor de koppositie in VT3. Hij verbeterde zijn tijd van de vrijdagtrainingen, maar er bestond al weinig twijfel over zijn plaatsing in Q2. Cal Crutchlow werd tweede voor Pol Espargaro en Suzuki-coureur Joan Mir. Alex Marquez werkte weer een knappe sessie af, hij klokte een 1.48.403. De Honda-man werd vijfde en plaatste zich voor Q2. Nakagami deed hetzelfde terwijl Alex Rins zich op de valreep plaatste. Hij werd zevende voor Aleix Espargaro, die zich eveneens voor Q2 plaatste. Uit de top-tien kwamen Maverick Viñales en Fabio Quartararo niet tot een verbetering, maar zij plaatsten zich wel voor Q2.

Het betekent dat alle Ducati's zaterdagmiddag aan de bak moeten in Q1. Jack Miller reed een tijd die goed genoeg was voor de top-tien, maar die werd geschrapt omdat hij in die ronde een gele vlag had genegeerd. Andrea Dovizioso werd elfde, Francesco Bagnaia dertiende voor Danilo Petrucci. Miller bleef dankzij de geschrapte ronde steken op de twintigste plaats.

Dankzij het aangepaste tijdschema begint de vierde vrije training zaterdagmiddag om 14.10 uur met aansluitend de kwalificatie. Q1 start om 14.50 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Aragon - Vrije training 3