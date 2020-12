MotoGP werkt aan plannen voor pre-season test in Maleisië

De eerste test van het nieuwe seizoen staat gepland voor 19 tot en met 21 februari 2021 in Kuala Lumpur. Ondanks dat er wereldwijd vaccinatieprograma’s tegen het coronavirus worden opgestart zullen er ook tegen die tijd nog reisbeperkingen gelden. Zo geldt voor reizigers die Maleisië in willen, een negatieve coronatest en een verplichte qauarantaine van minimaal zeven dagen.

Motorsport.com heeft echter begrepen dat promotor Dorna en de International Race Teams' Association samen met de mensen van het circuit en de Maleisische overheid al enige tijd aan een plan werken waarmee de paddock de quarantaineperiode hoopt te kunnen omzeilen. Daarbij wordt gedacht aan een vergelijkbare coronabubbel als het afgelopen seizoen in de MotoGP werd gebruikt. Ook zal het aantal teamleden nog verder worden ingeperkt.

Mochten de partijen er niet uitkomen dan heeft de MotoGP een altenatief scenario achter de hand waarbij wordt uitgeweken naar het Spaanse Jerez. Voorlopig lijkt het er echter op dat de test in Maleisië door kan gaan. Mocht alles goed uitpakken dan reist de paddock na de test op Sepang af naar Qatar voor de tweede pre-season test, van 10 tot en met 12 maart op het lokale Losail Circuit. De eerste ronde van het kampioenschap vindt op 28 maart op diezelfde omloop plaats.

De voorlopige kalender van de MotoGP voor 2021 bevat twintig races, hoewel er nog geen vervanging is voor de geschrapte Grand Prix van Tsjechië in augustus. Het is echter meer dan waarschijnlijk dat ook in het nieuwe jaar sommige races vanwege corona zullen worden uitgesteld of zelfs geannuleerd. Dorna heeft een lijst met drie circuits opgesteld die als back-up dienen: het Portugese Algarve Circuit, Igora Drive in Rusland en het Indonesische Mandalika stratencircuit.