MotoGP-teambaas Gresini met COVID-19 opgenomen in ziekenhuis

De 59-jarige Gresini testte voor de kerst positief op het coronavirus en werd op zondag 27 december, toen hij zich niet goed voelde, overgebracht naar het Sant Maria della Scaletta ziekenhuis te Imola. Daar verbleef hij enkele dagen, maar de situatie is dermate ernstig dat hij woensdag is overgebracht naar een speciale, op corona ingerichte locatie in Bologna.

Het team bevestigt inmiddels dat Gresini zich momenteel in het Maggiore Carlo Alberto Pizzardi ziekenhuis bevindt. "Nadat er kort voor de kerstperiode al COVID-19 werd geconstateerd en hij eerst een tijd thuis in isolatie heeft gezeten, is Fausto Gresini op 27 december opgenomen in het ziekenhuis van Imola", zo valt in een statement van het Aprilia Gresini-team te lezen. "De teambaas van Gresini Racing is vandaag [woensdag dus] overgebracht naar het Maggiore Carlo Alberto Pizzardi ziekenhuis van Bologna, waar men nog meer is gespecialiseerd in de zorg voor coronapatiënten. De gesteldheid van Fausto wordt nu continu in de gaten gehouden. We zullen jullie verdere informatie verstrekken als daar aanleiding toe is."

Gresini is momenteel het enige team dat met fabrieksmotoren van Aprilia op pad is in de koningsklasse op twee wielen. Fausto Gresini en het Italiaanse merk sloegen de handen meteen ineen toen Aprilia in 2015 terugkeerde op het hoogste niveau van de motorsport. De samenwerking zal in 2021 ook nog worden voortgezet, al heeft Gresini eerder dit jaar al wel aangekondigd dat zijn team vanaf 2022 weer op eigen benen staat. Aprilia zal vanaf 2022 dan ook weer een eigen, volwaardig MotoGP-fabrieksteam op de been brengen.