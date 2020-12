Top-tien motorcoureurs van 2020 volgens Motorsport.com

We maken de ranglijst compleet op basis van rijders uit de kampioenschappen die op Motorsport.com met enige regelmaat aan bod komen. Daarbij gaat het om de MotoGP, de MXGP en MX2, het WK Superbikes, de Dakar Rally, Moto2 en Moto3. We kijken naar kampioenschappen en overwinningen, maar ook naar bepalende momenten of opvallende prestaties uit het voorbije seizoen. Zodoende is een ranglijst ontstaan met de tien beste motorcoureurs van 2020.

10: Tom Vialle (Red Bull KTM Factory Racing) – MX2

“De Fransman werd twee jaar geleden redelijk anoniem opgepikt door KTM, reed in 2019 een sterk seizoen in de schaduw van Jorge Prado, maar was voor velen nog niet klaar om Jago Geerts en Thomas Kjer Olsen te verslaan voor de wereldtitel”, aldus Gerth. “Niets bleek minder waar, want als enige MX2-rijder bleef hij het hele seizoen constant en dominant. Voor het eerst moest hij omgaan met de druk van een kampioenschap, maar hij gaf geen enkel moment blijk van plankenkoorts. Zelfs toen hij enkele keren door landgenoot Mathys Boisrame werd geraakt, hield hij het hoofd relatief koel. Een kleine sneer na de finish was alles van opvliegendheid dat te zien was bij Vialle, dit seizoen. Qua karakter lijkt hij beter om te kunnen gaan met de druk dan zijn vader Frederic Vialle, ook een oud-crosser, die vaak toch iets minder koel bleef.”

9: Miguel Oliveira (Red Bull Tech 3 KTM) – MotoGP

“In pas zijn tweede seizoen won Miguel Oliveira op de KTM twee races in de MotoGP”, stelt Bremer. “De eerste zege boekte hij op verrassende wijze in Oostenrijk, waar nog van geluk gesproken kon worden.” In eigen land voerde Oliveira vervolgens een huzarenstukje op: “Hij domineerde in Portugal, als een ware kampioen.” Gerth valt bij: “Hoewel er geen publiek bij was, toch een enorme prestatie waar best wel wat druk op stond. Dat was Oliveira nog niet gewend.” We kunnen spreken van de definitieve doorbraak van de Portugees, die volgend seizoen promotie maakt naar het fabrieksteam. Daar arriveert hij als gevestigde naam.

Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Ray Archer #1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec Photo by: Monster Energy Honda Team

8: Ricky Brabec (Monster Energy HRC Honda) – Dakar Rally

De meeste fans hadden voor 2020 nog nooit van Ricky Brabec gehoord, maar hij schreef in januari geschiedenis door als eerste Amerikaan de Dakar Rally te winnen. Ook bezorgde hij Honda voor het eerst sinds 1989 weer een overwinning in de uithoudingsproef. “Zo lang ik de Dakar volg heeft KTM altijd gewonnen en dat was lang niet altijd omdat ze echt de snelste waren”, aldus Gerth. “Het voordeel verzilveren, zeker als je het lot tegen je hebt, is een niet te onderschatten prestatie. Het was op het oog gezien misschien een beetje een saaie zege uiteindelijk, maar wel één met enorme historische waarde voor Honda en Amerika.”

7: Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory Racing) - MXGP

Jeffrey Herlings is de enige Nederlander die dit jaar de lijst haalt. “Als er een ‘Wat als…’-kampioenschap zou zijn, dan kreeg Jeffrey Herlings waarschijnlijk de grootste trofee die er bestaat”, verklaart Gerth. “Ook al reed hij slechts een derde van het seizoen, het feit dat hij pas na twee GP’s afwezigheid zijn koppositie kwijtraakte (en nipt), geeft aan hoe goed hij bezig was. Toen naderhand bleek dat hij al het gehele seizoen met een geblesseerde voet rondreed, werd mijn waardering voor zijn prestatie dit jaar alleen maar groter. Het feit dat hij maar beperkt kon trainen voor de seizoenshervatting door een hersenschudding en dat de banen waarop hij uit zou moeten lopen nog moesten komen, geeft maar aan hoe goed hij dit jaar was, ondanks alles dus.” De Nederlandse motorcrossfan mag zich gelukkig prijzen als Herlings komend seizoen weer aan de start staat: “Achteraf mogen we blij zijn dat Herlings nog actief kan zijn in de sport, de Brabander kreeg weer een fikse tegenslag te verwerken”, vindt Bremer. “Tot dat moment was Herlings zeer indrukwekkend, dat moet gezegd worden.”

Sam Lowes, Marc VDS Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

6: Sam Lowes (Marc VDS) – Moto2

De Grand Prix-carrière van Sam Lowes was op sterven na dood toen hij voor dit seizoen een contract bij Marc VDS kon tekenen, toch dé toonaangevende formatie in de Moto2-paddock. “Wie de Brit de afgelopen jaren volgde, kreeg niet de indruk dat hij er ooit nog bovenop zou komen”, zegt MotoGP-volger Bremer. “Dit jaar drukte hij op de resetknop, bij Marc VDS moest het roer om. Lowes kende door blessureleed weer een moeilijke aanloop en ook aan het eind werd de coureur getroffen door pech, maar tussendoor toonde hij ontzettend veel veerkracht. Het was weer een genot om te kijken naar de coureur die zijn vertrouwen weer hervonden had.”

5: Jorge Prado (Red Bull KTM Factory Racing) - MXGP

Jorge Prado moest aan het begin van het seizoen nog wat spierballen kweken om mee te kunnen op de zware 450’s. De kleine Spanjaard moest meermaals knokken tegen blessureleed, maar toonde aan dat hij beschikt over de klasse om in de nabije toekomst de strijd aan te gaan met de toppers in de MXGP. Gerth: “Prado debuteerde na twee MX2-wereldtitels op de grote motor, voor beide seizoensstarts had hij last van blessures: eerste een gebroken dijbeen, daarna een gebroken sleutelbeen. Zeker in het tweede deel maakte de sympathieke Spanjaard een uitstekende indruk. Na enkele GP’s begon hij zijn draai te vinden en ook bij vlagen te domineren, al zou hij door een positieve coronatest geen gooi meer kunnen doen naar de titel.”

Jorge Prado, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Ray Archer Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team viert zijn zesde wereldtitel Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

4: Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) – WK Superbikes

De prestaties van zesvoudig (!) WSBK-kampioen Jonathan Rea worden door het grote publiek nog altijd niet op waarde geschat, maar dit jaar bewees hij te behoren tot de groten der aarde als we het hebben over de motorsport. “In tegenstelling tot andere jaren had hij dit seizoen wel serieuze tegenstand van debutant Scott Redding, die eigenlijk ook wel een plek in deze lijst had verdiend”, zegt Bremer. Dat laatste geeft volgens Gerth de doorslag: “Ik denk dat die laatste paar zinnen heel belangrijk zijn: er was eindelijk tegenstand. Net als in de MotoGP is ook het WK Superbike aan een vernieuwingsslag bezig qua deelnemersveld. Het is niet langer enkel Kawasaki dat de klok slaat en dat is belangrijk voor het kampioenschap. Misschien echter nog belangrijker voor Rea, die natuurlijk historie heeft geschreven, maar wat mij betreft tot afgelopen seizoen nog vooral in de kantlijn.”

3: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – MotoGP

Na een lange discussie komen we uit bij de volgende top-drie: te beginnen met Franco Morbidelli. Voorafgaand aan het seizoen waren de verwachtingen laag voor Morbidelli, die aangewezen was op een 2019-pakket van de Yamaha M1. Zelf was de Italiaan daar ook een beetje teleurgesteld over, maar het was tegelijkertijd ook de motivatie om hard te werken en het beste uit zichzelf naar boven te halen. Met een tweede plaats in het kampioenschap en drie overwinningen (evenveel als Fabio Quartararo) werkte Morbidelli een zeer verdienstelijk seizoen af: “Waar hij in 2019 overschaduwd werd door teamgenoot Quartararo was het dit jaar andersom. Met drie overwinningen en een tweede plaats in de WK-stand heeft Morbidelli het beste jaar in zijn carrière achter de rug”, aldus Bremer. Gerth sluit zich daarbij aan. “Gezien de waanzinnig sterke start van zijn teamgenoot leek het er wat mij betreft lang op dat hij dit jaar weer tweede viool zou spelen. Hij heeft met zijn snelheid vriend en vijand verrast en na diverse sterke kwalificaties kwamen er later ook de raceresultaten bij. In de slotfase was Morbidelli simpelweg de beste MotoGP-rijder en wie dat in 2019 had voorspeld, had dit jaar een fortuin kunnen verdienen.”

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2: Tim Gajser (Team HRC) – MXGP

De top-twee bestaat – niet geheel toevallig – uit twee wereldkampioenen. De tweede plaats is voor Tim Gajser, de wereldkampioen in het WK motorcross. “Hij werd wereldkampioen zonder de tegenstand van Jeffrey Herlings, maar toch was het razendknap wat de Sloveen dit jaar presteerde”, vindt Bremer. Volgens Gerth werd Gajser dit jaar weer beter: “Het is al zijn vierde wereldittel, maar dit was het sterkste seizoen ooit van Gajser. In het voorseizoen heeft hij alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat hij een allround rijder zou worden. Door op het zand in Lommel, zijn absoluut minst favoriete baan dit jaar, te domineren zorgde hij voor de slagroom op de taart dit jaar. Het blijft jammer dat zijn grootste concurrenten (Herlings, Cairoli en Prado) allemaal om verscheidene redenen er niet voor hebben kunnen zorgen dat de wereldtitel van Gajser in 2020 de glans kreeg die hij verdiende.”

Tim Gajser, HRC Honda Photo by: Team HRC / Shot by Bavo

1: Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) - MotoGP

Na het wegvallen van Marc Marquez lag de weg naar de wereldtitel open, al waren er nog wel wat andere namen dat Joan Mir die tot de grote favorieten gerekend werden. “Meestal krijg je een saaie wereldkampioen als het om constantheid gaat, maar daar was dit jaar natuurlijk geen sprake van in de MotoGP”, stelt Gerth. “De afwezigheid van Marquez was wat betreft de amusementswaarde een verlies, maar we hebben wel kunnen genieten van veel verschillende winnaars.” Om zijn titel glans te geven, won hij in de slotfase van het seizoen ook nog zijn eerste Grand Prix. “Na een onstuimig debuutseizoen was Mir in 2020 verantwoordelijk voor een ware sensatie door zo volwassen voor de dag te komen en het kampioenschap op te eisen. Met zijn titel staat Mir voor eeuwig in de geschiedenisboeken van de MotoGP.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

