De Grand Prix van Oostenrijk werd vorig jaar op spectaculaire wijze gewonnen door Brad Binder. Het begon enkele ronden voor het einde te regenen, maar de Zuid-Afrikaan besloot op de slicks buiten te blijven en pakte zo zijn tweede zege op het hoogste niveau terwijl veel andere rijders voor regenbanden naar binnen kwamen en pas na de pitstop tijd goed konden maken. Francesco Bagnaia werd – op regenbanden – tweede, Jorge Martin maakte het podium compleet.

Het zijn de coureurs die ook dit weekend weer van zich zullen doen spreken. Ducati heeft al het hele seizoen steeds een of meerdere coureurs op het podium, KTM komt traditioneel sterk voor de dag op de ‘eigen’ Red Bull Ring. Vraag is wat Aleix Espargaro en Fabio Quartararo er tegenover kunnen zetten. Espargaro verwacht dat zijn Aprilia RS-GP het goed kan doen op de Red Bull Ring, het is daarentegen veilig om te stellen dat Quartararo met de daver op het lijf afreist naar Oostenrijk. De Fransman heeft een machine met weinig vermogen en vreest derhalve de lange rechte stukken. Zelfs nu er een chicane midden op het langste rechte stuk geplaatst is, kan Quartararo zich niet aan de indruk onttrekken dat hij flink in het nadeel is.

Starttijd MotoGP Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring 2022

Alle reden dus om de televisie dit weekend aan te zetten voor de MotoGP-sessies. Na het uitstapje naar Engeland gaat de MotoGP dit weekend terug naar het vertrouwde Europese tijdschema. Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdag begint de actie met de derde vrije training om 9.55 uur. Om 13.30 uur staat vervolgens de vierde vrije training op het programma met aansluitend de kwalificatie. Die begint om 14.10 uur. Om 14.50 uur weten we dan wie zondag om 14.00 uur van pole-position mag starten in de Oostenrijkse Grand Prix. De race gaat over 28 ronden.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 19 augustus Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 20 augustus Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 21 augustus Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u