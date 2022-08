Fabio Quartararo eindigde afgelopen weekend op Silverstone op de achtste plek. Hij slaagde er na het uitdienen van zijn long lap-penalty niet in om terug naar voren te rijden. Hij klaagde over de zwakke punten van de Yamaha M1 op het vlak van topsnelheid, acceleratie en het vermogen om in het verkeer snel te kunnen zijn. Tegelijkertijd erkende de wereldkampioen dat het Europese machtsblok op dit moment ijzersterk is. Ducati liet zich de afgelopen jaren al veelvuldig van voren zien, en nu heeft Aprilia zich daar bij aangesloten.

Er is inmiddels veel over geschreven, maar dat heeft grotendeels te maken met de werkwijze van de Europese teams. Die verschilt nogal van de meer traditioneel ingestelde Japanse constructeurs. Gevraagd of Yamaha haar aanpak moet veranderen, zegt Quartararo: “Ik weet niet precies hoe ze werken, uiteindelijk zie ik alleen een paar mensen in de pits. De mensen die het echte werk doen op de fabriek zie ik nooit.”

De Fransman liet zich eerder dit jaar van een langer verblijf bij Yamaha overtuigen, onder meer door de komst van Luca Marmorini, die als consultant aan de slag gaat met de Yamaha-krachtbron. “Yamaha heeft wat Italiaanse engineers gehaald en ik hoop dat het gaat helpen”, zegt de Fransman. “Maar ik denk dat niemand op dit moment weet hoe erg ik deze motor aan het pushen ben, dat maakt mijn leven een stuk moeilijker.”

Momenteel is Quartararo de enige Yamaha-rijder die enigszins vooraan kan meedoen met de Japanse fiets. Merkgenoot Andrea Dovizioso, drievoudig vice-kampioen met Ducati, kent een moeilijk seizoen bij RNF Yamaha. Hij is niet verrast dat de Europese fabrikanten het zo goed doen: “Die verandering zat er al een jaar of vier, vijf aan te komen. De structuur van de Europese fabrikanten is heel anders, de aanpak en het risico dat ze willen pakken in de ontwikkeling is fundamenteel anders. Dat heeft de MotoGP ontegenzeggelijk veranderd.”

Dovizioso heeft inmiddels aangegeven vroegtijdig te stoppen. In zijn eigen Grand Prix van San Marino neemt hij definitief afscheid van de MotoGP. “Ik kon niet werken op mijn manier om de situatie te verbeteren. Wanneer je praat met het team begrijp je snel hoe het zit met de mentaliteit. Dit zijn de kenmerken van de constructeur. Ik kan bepaalde dingen doen, maar niet alles. De Europese teams laten daarentegen zien hoe goed ze zijn. Ze werken anders, maar vooral de structuur achter de schermen is wezenlijk anders.”

In de coronajaren waren de Japanse teams door de beperkingen in het nadeel. “Het heeft te maken met de mentaliteit, niet met beperkingen”, reageert Dovizioso. “Natuurlijk spelen er meerdere factoren een rol. Het is niet goed om slechts één ding aan te wijzen en ik wil ook niet zeggen hoe ze het wel moeten doen. Maar ik denk dat het vooral met de denkwijze te maken heeft en het is moeilijk om daar vanaf te stappen: ze hebben tenslotte meer gewonnen dan wie dan ook.”