Andrea Dovizioso maakte vorige week kenbaar een eind te maken aan zijn MotoGP-loopbaan. Darryn Binder is de andere coureur bij de huidige RNF-formatie, die nu nog motoren leasen van Yamaha. De Zuid-Afrikaan kwam vorig jaar door een samenloop van omstandigheden in de MotoGP terecht en vecht nu nog voor zijn plek. Binder hoopt nog altijd op een plekje, maar liet recent weten dat een stap terug naar Moto2 een realistische optie is. Wat betreft de rijderskeuze voor 2023 betekent het ook dat RNF-teammanager Zeelenberg nog geen duidelijkheid heeft. Aprilia heeft wat dat betreft ook een flinke vinger in de pap. Of zoals hij het zelf zegt: “Dat moeten we nog een beetje op ons beloop laten, wij zijn niet degenen die daar op dit moment mee buiten kunnen treden”, laat Zeelenberg op Silverstone weten. “Dat heeft wat redenen, maar daar komen jullie later wel achter. Het is niet om geheimzinnig te doen, maar achter de schermen spelen er wat dingen waardoor wij niet in staat zijn om dingen aan te kondigen. We willen in dit stadium ook geen gekke dingen roepen, daar hebben we ook niks aan.”

Het is een complexe puzzel om de rijders voor 2023 vast te leggen, zeker nadat Suzuki haar vertrek uit de MotoGP aankondigde. Beide coureurs van het team hebben een nieuwe plek gevonden. Miguel Oliveira is een van de ervaren jongens die nog vrij is. De Portugees moet vertrekken bij KTM en was dicht bij een deal met Gresini Ducati, maar die ketste af. Het is een interessante optie voor Oliveira, zeker nu de Aprilia uitgegroeid is tot een van de beste motoren op de grid. Een andere kandidaat is Raul Fernandez. Hij wil dolgraag weg bij KTM, maar de Oostenrijkse fabrikant houdt hem aan zijn contract. Het is inmiddels zelfs een optie om naar het WK Superbikes of de Moto2 te trekken. En dat terwijl de Spanjaard qua talent echt wel thuishoort in de koningsklasse. Ook qua Moto2-talent is het geen vetpot dit seizoen. Zeelenberg staat in de MotoGP-paddock bekend als een van de beste talentenspotters, maar weet dat het geen sinecure is om de nieuwe Fabio op te pikken.

In 2019 begon Yamaha met twee jonge coureurs en aan die filosofie is – ondanks dat het team de afgelopen jaren met oude rotten als Valentino Rossi en Andrea Dovizioso reed – niet veel veranderd. “Die wens lag er in 2019 heel duidelijk, ik denk niet dat daar veel aan verloren is gegaan”, gaat Zeelenberg verder. “Als je de nieuwe generatie MotoGP-rijders ziet zijn ze maximaal 25 jaar oud. Pecco [Bagnaia] is met zijn 25 nog net de nieuwe generatie. Alles wat ouder is zoals [Alex] Rins en Oliveira, die zijn allemaal al 27 of ouder. Die jongens hebben alweer wat meer meegemaakt. Dat zijn jonge jongens, maar die zijn wel 27. Als je filosofeert hoe ze rijden en ze dan vergelijkt met die echt nieuwe jongens. Dat is de nieuwe generatie, maar ouder dan 25 horen ze wat mij betreft al tot de oudere generatie. Fabio was met zijn 19 jaar wel heel jong, maar die had wel een heel ander traject vooraf. Die was op jonge leeftijd al heel snel. Die zijn er niet meer. Er zijn niet zoveel Fabio’s, Jorge’s, Valentino’s of Marc’s. Er gaat tijd overheen voor je weer zo’n pareltje kunt vinden. Ik heb een paar keer het geluk gehad dat ik met zo’n jongen kon samenwerken, maar zoiets creëer je niet. Daar gaat een traject aan vooraf en dat is heel belangrijk.”

