Quartararo aan kop in eerste training van Emilia-Romagna GP

Voor de derde keer dit seizoen begonnen de 21 MotoGP-coureurs aan een raceweekend op hetzelfde circuit als een week eerder. De allereerste Grand Prix van Emilia-Romagna wordt andermaal gehouden op het circuit van Misano. Aangezien rijders al veel tijd gehad hebben om de afstelling te vinden tijdens het vorige weekend en dinsdag ook nog hebben kunnen testen op het Misano World Circuit Marco Simoncelli, begonnen ze met veel kennis en data aan het weekend.

Voor Alex Rins was de eerste training niet heel erg veelbelovend. De Spanjaard ging aan het eind van een van zijn rappe runs bijna onderuit bij het uitkomen van bocht 5. Rins hield zijn machine nipt in bedwang, maar het kwam zijn geblesseerde schouder niet ten goede. Niet veel later ging het weer mis voor de Suzuki-rijder. Bij het insturen van bocht 7 gleed hij onderuit. Rins bleef ongedeerd en kon zijn machine zelf terug in de pits brengen. In de slotfase van de training kwam Rins nog wel weer op de baan, maar hij zou niet tot een top-tien notering komen.

De beide Petronas Yamaha-kompanen deden dat wel. Fabio Quartararo werkte vorige week geen sterke race af in Misano, maar heeft aangegeven dit recht te willen zetten tijdens het tweede weekend. Hij ging aan kop na de eerste training, met een 1.31.721 was hij bijna een tiende sneller dan San Marino-winnaar Franco Morbidelli. Morbidelli reed zijn snelste tijd op de hardste compound achterband. Pol Espargaro gebruikte de medium in de slotfase van de sessie en was drie honderdsten langzamer dan Morbidelli.

Joan Mir reed een indrukwekkende sessie met een vierde plaats als resultaat. Hij was twee tienden langzamer dan Quartararo, Miguel Oliveira werd vijfde voor LCR Honda's Takaaki Nakagami. Andrea Dovizioso toonde ook verbetering, hij werd zevende met een 1.32.152. Johann Zarco was de tweede Ducati-man met de achtste tijd. Aleix Espargaro werd negende voor Francesco Bagnaia.

Een aantal coureurs ging tijdens de eerste training niet voor een snelle rondetijd. Maverick Viñales - die de nieuwe uitlaat van Yamaha gebruikte - eindigde als dertiende, Jack Miller werd vijftiende voor Rins en Valentino Rossi. Il Dottore was meer dan een seconde langzamer dan Quartararo, hij werd zeventiende.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Vrije training 1