Misère duurt voort bij Honda: Bradl niet meer in actie

Bradl werd vorige maand opgeroepen als vervanger van Marc Marquez, die zichzelf tijdens de Grand Prix van Spanje blesseerde bij een zware crash. De HRC-testrijder kreeg de eerste weekenden diverse opdrachten mee van zijn werkgever, maar mocht de voorbije twee races volop voor resultaten gaan. Desondanks scoorde Bradl nog geen enkel WK-punt. Tijdens de Grand Prix van San Marino kwam er een probleem aan de arm van Bradl aan het licht.

De Duitser kwam als gevolg daarvan niet in actie tijdens de in-season test van afgelopen dinsdag. Bradl gebruikte die tijd om een 'kleine operatie' uit te laten voeren, maar al snel bleek de situatie ernstiger dan vooraf gedacht. Vrijdagochtend kwam Bradl nog wel in actie tijdens de eerste vrije training, maar hij is niet fit genoeg gebleken om ook de rest van het raceweekend in Misano af te werken.

In een verklaring laat Honda weten: "Vanwege blijvende problemen met zijn rechterarm kan Stefan Bradl zijn machine niet op een veilige en constante manier over het circuit sturen. HRC en Stefan hebben daarom besloten dat hij de rest van het weekend niet meer in actie komt. We wensen Stefan een spoedig herstel."

Het blijkt - net als bij Cal Crutchlow - te gaan om een opgepompte arm, een fenomeen dat regelmatig voorkomt bij motorracers. Dit is te behandelen met een operatie, maar het herstel van een dergelijke ingreep duurt zeker een paar weken. Bradl vertelde over de afgelopen dagen: "Ik heb met m'n dokter gesproken en hij heeft een kleine ingreep gedaan om de zenuw schoon te maken. Toen ze mijn arm openhaalden, was echter duidelijk dat de situatie gecompliceerder was dan aanvankelijk gedacht. Ik kwam naar Misano met de intentie om te racen, mijn dokter dacht dat ik dat wel zou kunnen. Maar op dit moment voel ik me niet sterk genoeg om te rijden."

Bradl hoopt er over een week in Barcelona weer bij te zijn. Hij is na Marc Marquez en Cal Crutchlow al de derde Honda MotoGP-rijder die geveld is door fysieke problemen. De suggestie dat dit komt door het grillige karakter van de RC213V, werd afgelopen weekend resoluut van de hand gewezen door Repsol Honda-teammanager Alberto Puig. Alex Marquez en Takaaki Nakagami zijn de overgebleven Honda-rijders voor dit weekend.