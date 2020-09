Nakagami: Geen 'negatieve zaken' aan 2020-Honda

Honda heeft voor dit seizoen een bijzonder lastige machine gebouwd waarmee de rijders moeilijk overweg kunnen. Marc Marquez is al heel wat weken afwezig en de werkelijke prestaties van de Honda zijn daarmee blootgelegd. Alex Marquez heeft slechts vijftien punten verzameld, terwijl mede-fabrieksrijder Cal Crutchlow inmiddels ook vanwege een blessure uitgeschakeld is. Nakagami wordt amper getroffen door de miserie, hij heeft de 2019-versie van de RC213V. Die machine is volwaardig ontwikkeld en de resultaten laten dat tot op heden ook zien. De Japanner is met afstand de sterkste Honda-rijder van het veld en was al een paar keer in de race voor een podiumfinish. Dankzij de afwezigheid van Crutchlow en Marquez kreeg Nakagami tijdens de recente in-season test op het circuit van Misano de kans om de 2020-machine aan de tand te voelen.

Wel reed Nakagami alleen in de ochtend op de nieuwe machine. Hij crashte onder meer met de 2020-machine en wilde niet te veel rijden om maar niet in de war te raken door de verschillen met zijn huidige machine. Maar toch voelde Nakagami zich ‘comfortabel’. “Het was niet heel positief omdat de krachtbron natuurlijk een beetje anders is, die heeft meer vermogen”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Het chassis is vergelijkbaar, het voelde niet echt anders. Het was niet negatief, niet positief. Maar ik krijg ook niet echt een negatief gevoel van de motor, de rondetijd was voor een nieuwe motor zelfs aardig constant. Helaas had ik in de eerste bocht een crash, maar we weten dat het kwam door de hobbels. Op dat moment had ik best een impact en ik kon het niet meer redden. Daardoor verloor ik de voorkant. We weten dus wat er gebeurde. Maar verder voelde ik me comfortabel op de 2020-motor, net zoals ik me goed voel met de 2019-fiets. We hebben alleen in de ochtend getest, ik wilde het gevoel [met de 2019-motor] niet verliezen. Dit weekend is erg belangrijk voor ons. Na de crash ben ik terug naar de pits gegaan en ben ik weer op m’n eigen motor gestapt en te werken aan verbeteringen. Maar ik voelde me op beide fietsen goed.”

Nakagami begint aankomende week aan de gesprekken voor een nieuw contract. De Japanner stuurt aan op een fabrieksmachine, maar het is nog de vraag of hij die ook gaat krijgen. Alex Marquez werd eerder al aangekondigd bij LCR Honda, hij neemt volgend seizoen de plek van de vertrekkende Crutchlow in binnen de gelederen van Lucio Cecchinello.