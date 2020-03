Analyse: De risico's van de MotoGP-comeback van Lorenzo

Op de donderdag voor de Grand Prix van Valencia maakte Jorge Lorenzo bekend dat hij de helm aan de wilgen zou hangen. Begin maart kondigde hij aan dat hij als wildcardrijder zijn comeback zou maken tijdens de Catalaanse GP op 7 juni, mits deze race overeind blijft. Wat veranderde er in drie maanden? De coureur klonk immers behoorlijk overtuigd toen hij de pers in november te woord stond en genoeg redenen zag om zijn actieve carrière te stoppen. Als drievoudig MotoGP-wereldkampioen (2010, 2012 en 2015) hoefde Lorenzo aan niemand meer iets te bewijzen.

De Spanjaard was de laatste die Marc Marquez wist te verslaan en de laatste seizoenen hadden hun tol geëist. Door crashes raakte Lorenzo geblesseerd en door die blessures crashte hij vervolgens weer. Een vicieuze cirkel. Het zorgde voor spanning, het zorgde voor vraagtekens over zijn motivatie en bovenal over zijn gezondheid. Want waarom zou een 32-jarige coureur zijn leven nog riskeren als hij alles zo’n beetje gewonnen heeft? Halverwege 2019, toen Lorenzo opnieuw geblesseerd raakte, werd duidelijk dat hij het fysiek én mentaal niet meer trok. Na een flinke smak op het TT Circuit in Assen wist Lorenzo dat hij op deze manier niet verder wilde.

Zij die het logisch vonden dat Lorenzo met pensioen ging, kijken nu met enige verbazing naar de terugkeer bij Yamaha, het merk waarmee hij zijn drie wereldtitels won. Zo ook Aprilia-rijder Aleix Espargaro: “Het is heel vreemd”, ging hij akkoord. “We zaten allemaal in de zaal tijdens de persconferentie en een paar maanden later maakt hij bekend dat hij bij een andere fabrikant weer terugkeert en gaat racen, dat is redelijk bizar. Als je met pensioen gaat, ben je klaar. Maar goed. Ik weet zeker dat Jorge blij is met zijn beslissing en dat is het belangrijkste wat er is: hij moet blij zijn.”

De logische vervolgvraag: ‘Wat wil Lorenzo hiermee bereiken?’ Het kan natuurlijk allemaal meevallen en goed uitpakken, maar het staat buiten kijf dat er risico’s verbonden zijn aan een terugkeer in de hoogste klasse van de motorsport. Dat werd tijdens de laatste wintertest voorafgaand aan het seizoen al duidelijk. In Qatar zaten de eerste twaalf rijders op slechts een halve seconde van elkander. Lorenzo zal zijn talent in een paar maanden niet kwijtgeraakt zijn, maar er bestaat wel twijfel of hij op zo’n korte termijn weer de snelheid heeft om vooraan mee te doen. Want dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn met de Yamaha, de machine die voor hem gemaakt lijkt. Totdat we weten wat Lorenzo van zichzelf verwacht is het heel lastig om te weten wat wij als buitenstaanders kunnen verwachten van een dergelijke rijder.

Maar wat weten we wel? Het lijkt erop dat de #99 meer te verliezen heeft dan hij kan winnen. Zijn dagelijkse leven bestaat uit het verrichten van promo-evenementen tot trainen in de gym. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat zijn laatste actie op een crossmotor, een flattrackmachine of enige andere vorm van actie (buiten de MotoGP-test met Yamaha) al enige maanden geleden is. Het lijkt er sterk op dat de beslissing om weer te gaan racen een soort van impuls is, meer nog dan een weloverwogen beslissing. Hij zet daarmee de kernwaarden waar hij zijn carrière mee opbouwde zo’n beetje aan de kant. Wanneer hij, met die gedachte in het hoofd, een sterk weekend kan neerzetten kan er zelfs een domino-effect ontstaan.

Naast alle besproken zaken is er nog een belangwekkende variabele en dat is misschien wel de belangrijkste. Wat voor invloed gaat deze comeback hebben op Lorenzo’s verantwoordelijkheden als testrijder bij Yamaha? De Japanse fabrikant wil graag het maximale van haar ‘werknemers’ om de dominantie van Marc Marquez en Honda te beëindigen. Motorsport.com vroeg enkele weken geleden aan Maverick Viñales hoe Lorenzo zijn nieuwe rol in zou vullen en of de wereldster het collectieve belang boven zijn eigen succes kan stellen.

Met andere woorden: Kan een drievoudig wereldkampioen zijn eigen ego opzijzetten en in dienst van anderen werken? “Het vastleggen van Jorge is erg goed nieuws omdat hij recent op de motoren heeft gereden van twee rivalen”, verklaarde Viñales, die daarmee het antwoord op de vraag van de dienstdoende journalist in het midden laat.

Met medewerking van Oriol Puigdemont