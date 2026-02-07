Overslaan naar hoofdinhoud

MotoGP

Lorenzo formuleert ambitieus doel voor Viñales voor MotoGP-seizoen 2026

Met een ijzersterk ogend Ducati lijkt de wereldtitel lastig te worden, maar toch heeft Jorge Lorenzo een ambitieuze doelstelling voor de van blessureleed herstelde Maverick Viñales.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Maverick Vinales met Jorge Lorenzo

Foto door: Jorge Lorenzo

Deze winter heeft Maverick Viñales voor het eerst samengewerkt met prestatiecoach Jorge Lorenzo. Met ondersteuning van de drievoudig MotoGP-wereldkampioen hoopt de Spanjaard de laatste stap te zetten om mee te strijden om de wereldtitel. Of dat in 2026 gaat lukken, valt nog te bezien na de sterke tijden die Ducati tijdens de test in Maleisië heeft gereden.

De doelstelling die Lorenzo voor zijn pupil heeft geformuleerd voor 2026, is dan ook niet om voor de wereldtitel te strijden. Toch legt hij de lat behoorlijk hoog voor Viñales. "Het doel is om de beste KTM te zijn, al wordt dit heel moeilijk omdat Pedro Acosta heel sterk is en veel energie en talent heeft", vertelde Lorenzo tijdens de wintertest in Sepang.

Meer over Viñales:

"Maar zoals ik in het voorseizoen al zei, heeft Maverick wat betreft pure snelheid en talent niets te vrezen van andere rijders. Het is dus een kwestie van de juiste motorconfiguratie, afstelling en het vinden van de juiste overtuiging. Natuurlijk hangt het af van de motor, maar misschien kan hij in sommige races voor overwinningen vechten als hij Pedro verslaat."

Viñales heeft de test op het Sepang International Circuit gebruikt om de juiste configuratie voor zijn KTM RC16 te zoeken. De 31-jarige rijder uit Figueres verklaarde na afloop van de laatste dag dat dit ook gelukt is. "We hebben deze dag gebruikt om verschillende afstellingen en zitposities te proberen. We zijn verschillende kanten opgegaan om te begrijpen wat we nog kunnen verbeteren", legde hij uit.

Maverick Viñales heeft in Sepang de motor gevonden waarmee hij aan het MotoGP-seizoen wil beginnen.

Maverick Viñales heeft in Sepang de motor gevonden waarmee hij aan het MotoGP-seizoen wil beginnen.

Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"De motor waarop ik me het beste voelde, was die waarop ik de eerste dag eindigde en waarmee ik de tweede dag begon. Dat gevoel vond ik het beste. Met die motor kan ik best tevreden aan het seizoen beginnen", vervolgde Viñales, die vorig jaar lang langs de kant stond met een schouderblessure. Het herstel vorderde traag, maar inmiddels gaat het weer goed. "Ik ben uitgeput, maar blij. Fysiek voel ik me eerlijk gezegd heel goed."

Voor Viñales, KTM Tech3 en Lorenzo was dat een welkome opsteker. "Het was vooral een opluchting dat hij op de tweede dag na het opstaan liet zien dat zijn schouder oké was na een zware dag op een MotoGP-motor. Dit was het belangrijkste, want zonder gezondheid en fysieke conditie kun je niet snel rijden", aldus Lorenzo. "Voor het team en voor hem in het bijzonder was dit een grote opluchting, want we kunnen zeggen dat hij 100 procent fit is om te motorrijden."

