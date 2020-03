Rossi over aangepaste MotoGP-kalender: 'Format WSBK interessant'

Net zoals alle andere sporten ligt de MotoGP helemaal stil door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De eerste wedstrijden in Qatar, Thailand, Amerika en Argentinië werden al uitgesteld. Wanneer gaan de rijders weer racen? Niemand die het weet. Op dit moment zijn de meiraces van Jerez, Le Mans en Mugello nog altijd niet officieel geschrapt, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Volgens Ducati begint het seizoen niet voor juni of zelfs juli.

De kans is dus groot dat ook de MotoGP slechts een beperkt seizoen kan afwerken. Rossi vindt dat het de moeite is om inspiratie bij de World Superbikes te halen en desnoods over te stappen op twee races per weekend. De Superbikes werkten jarenlang twee races van een volledige afstand af. Vorig jaar kwam daar ook een kortere Superpole-race bij.

"Het is belangrijk om zoveel mogelijk races af te werken", stelde Rossi in gesprek met het Italiaanse Sky. "Maar is niet per se nodig om ze alle negentien plaats te laten vinden. Om een geldig wereldkampioenschap te hebben, is het minimum dertien manches. Het type format van de Superbikes is echter ook interessant."

"Misschien zou het genoeg zijn om er het beste van te maken en het huidige formaat te behouden. We zullen zien wat (Dorna CEO) Ezpeleta zal beslissen, maar we moeten vooral zien wat het virus zal beslissen."