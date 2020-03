Honda: “Wij waren klaar voor Grand Prix van Qatar, Ducati niet”

In gesprek met Sky Italia verklaarde Dall’Igna dat Honda gebaat was bij de uitgestelde start van het seizoen. In de eerste plaats vanwege de fysieke gesteldheid van kopman Marc Marquez. De wereldkampioen maakte niet bepaald een kwieke indruk tijdens het testwerk nadat hij gedurende de winter weer onder het mes moest om zich aan zijn schouder te laten helpen.

Ook was er sprake van een milde crisis bij Honda, toen de fabrikant flink wat problemen had met het bochtenwerk van de RC213V. Pas op de laatste dag van de test in Qatar boekte de Japanse fabrikant een doorbraak en keerde het terug naar een oud aerodynamisch pakket. Met dat pakket had het team naar verwachting ook aan het seizoen moeten beginnen.

Dat veranderde echter allemaal toen bepaalde teams niet naar Qatar konden reizen toen dat land een inreisverbod instelde voor Italië en enkele Aziatische landen. MotoGP-organisator Dorna was genoodzaakt de race af te blazen, hoewel de Moto2- en Moto3-rijders wel konden rijden. Het annuleren van de eerste en de daaropvolgende races in Argentinië, Amerika, Thailand en Jerez was dus voordelig voor Honda en Marquez, meende Dall’Igna.

Puig is het niet eens met die stelling, laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. “Ducati had zich moeten voorbereiden op de uitdaging die ze in Qatar voor de kiezen kregen. Honda was, zoals gebruikelijk, klaar om te racen. En zij niet”, verklaarde de Spanjaard, refererend aan een communiqué dat Dorna enkele dagen geleden verstuurde waarin stond dat Honda het enige merk was dat in Qatar een machine had kunnen afleveren voor homologatie.

Een belangrijk detail in die kwestie is dat Honda het meeste personeel in Qatar liet zitten toen de test voorbij was. Ducati koos ervoor om het personeel, veelal personen met de Italiaanse identiteit, naar huis te sturen. “Wij hebben als enige kunnen leveren toen het tijd was, we hebben de zaken aan kunnen tonen. Vanaf dat moment is het duidelijk dat als iemand iets verdachts heeft gedaan met de motor, het Honda niet kan zijn”, sloot Puig af.

Met medewerking van MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont