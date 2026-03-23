MotoGP GP van Brazilië

Samenwerking met Lorenzo alweer beëindigd? Viñales bijt van zich af

In de MotoGP-paddock wordt vermoed dat Maverick Viñales en Jorge Lorenzo niet langer samenwerken. Ondanks de afwezigheid van Lorenzo in Brazilië benadrukt Viñales dat er niets aan de hand is.

Bjorn Smit Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, praat met Jorge Lorenzo

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Eind 2025 verrasten Jorge Lorenzo en Maverick Viñales door een samenwerking aan te kondigen. Afgelopen winter verrichtten ze veel arbeid met het doel om Viñales betere kansen te geven op zijn eerste MotoGP-titel. Lorenzo was ook van de partij tijdens de wintertest en de openingsrace in Thailand. Afgelopen weekend was Lorenzo echter niet van de partij tijdens de terugkeer van de MotoGP in Brazilië.

Dat is op zichzelf nog geen teken dat er iets mis is in de samenwerking met Viñales. Zo worden de reiskosten van Lorenzo niet betaald door KTM Tech3, maar moet hij dat zelf betalen. Bovendien zat de drievoudig MotoGP-kampioen na het eerste raceweekend langere tijd vast in Thailand door de oorlog in Iran. De verwachting is dat de in Zwitserland woonachtige Lorenzo komend weekend ook niet van de partij is in Austin.

Maar wie met Viñales praat over zijn samenwerking met Lorenzo, merkt dat het enthousiasme uit het voorseizoen is verdwenen. "Hij is niet gekomen, maar alles gaat gewoon door. Het werk met Jorge was vooral in de winter ter voorbereiding op het seizoen. Nu, tijdens het seizoen, draait het meer om samenwerken met het team in de garage en tijdens de races", antwoordde de Catalaan donderdag na een vraag van Motorsport.com over hoe de samenwerking verloopt.

Na afloop van de race op het Autódromo Internacional Ayrton Senna werd Viñales opnieuw gevraagd naar zijn samenwerking met Lorenzo en de vele geruchten die rondgingen. "In werkelijkheid maakt het me niets uit wat mensen zeggen. Ik heb veel serieuzere problemen om op te lossen", doelde hij op zijn teleurstellende achttiende en laatste plaats in Goiânia.

Resultaten minder dan verwacht

Voor de start van het seizoen in Thailand sprak Lorenzo nog zijn onvoorwaardelijke vertrouwen uit in Viñales. Zo zei hij dat de ervaren Spanjaard een betere rijder is dan Pedro Acosta, de vaandeldrager binnen KTM's MotoGP-project. Lorenzo ging zelfs een weddenschap aan met zijn voormalige manager Albert Valera, die nu de belangen van Acosta behartigt. Op het spel stond een duur diner na afloop van iedere race waarin Viñales voor Acosta eindigde.

Jorge Lorenzo in de KTM-pitbox met motorsportbaas Pit Beirer.

Jorge Lorenzo in de KTM-pitbox met motorsportbaas Pit Beirer.

Foto door: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Dat lukte tot dusver nog niet. Waar Acosta derde staat in het kampioenschap, heeft Viñales nog geen enkel punt gescoord. In Thailand werd hij op 36 seconden van winnaar Marco Bezzecchi zestiende, een resultaat dat als een negatieve verrassing kwam voor Lorenzo. In Brazilië was het van hetzelfde laken een pak: Viñales werd achttiende op 36 seconden van Bezzecchi.

Het lijkt erop dat de innige samenwerking waarmee Lorenzo en Viñales begonnen, op zijn minst plaats heeft gemaakt voor een samenwerking met meer onderlinge afstand. Tegelijkertijd zijn er in de paddock de nodige stemmen die zeggen dat de samenwerking al voor de start van het tweede raceweekend van 2026 stop is gezet. De tijd zal leren of dat daadwerkelijk het geval is.

In de tussentijd is er wel iets waar Viñales zich zorgen om moet maken. KTM bood hem in een eerder stadium al promotie naar het fabrieksteam aan voor 2027. Daar zou hij aan de zijde van Álex Márquez komen te rijden. Tussen de races in Thailand en Brazilië heeft de Oostenrijkse fabrikant echter op de pauzeknop gedrukt, omdat ze meer tijd nodig hebben voor een besluit. Met het oog op de snelheid waarmee de contracten voor komend jaar getekend worden, kan dit Viñales in een lastig parket brengen.

