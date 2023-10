Marquez: Samenwerking met andere crew chief bij Gresini wordt wennen

Vrijdag maakte Gresini Racing-teambaas Michele Masini bekend dat Marc Marquez volgend jaar bij het team gekoppeld wordt aan crew chief Frankie Carchedi. De Spanjaard wist al voordat hij zijn contract tekende dat hij een nieuwe hoofdmonteur zou krijgen en hij besefte eveneens dat dit even wennen wordt. "Dat wordt vreemd voor mij, maar dat wist ik al toen ik bij ze tekende. Ik heb namelijk dertien jaar samengewerkt met Santi", legde Marquez uit. Daarmee wilde hij echter niet zeggen dat hij geen vertrouwen heeft in Carchedi. "Ik ga er niet blind naartoe. Ik ben geïnformeerd wie hij is en ik weet dat hij op een goede manier werkt. Hij is nauwkeurig, heeft goede routines en hij is wereldkampioen geworden met Joan Mir. Ik hoop dus dat we vanaf het begin een goede relatie hebben, aan de slag kunnen gaan en het beste kunnen vinden op het circuit."

Eind 2023 moet Marquez afscheid nemen van zijn huidige crew chief Santi Hernandez, met wie hij sinds zijn Moto2-tijd samenwerkte. Hij maakt niet de overstap naar Gresini, iets wat overigens maar één monteur uit het huidige team van de 30-jarige coureur zal doen. In Indonesië vertelde Marquez wie met hem mee komt: "Het wordt Javi Ortiz. Hij wordt het, want ik neem er maar één mee", aldus Marquez. "Het is een heel laat besluit en ik wil het Repsol Honda-team niet verstoren. Ook wil ik het Gresini-team en de familie niet kapotmaken. Ik heb maar een contract voor één jaar, dus voor een jaar is dit prima. Voor de toekomst zullen we zien."

Carchedi goed voor gemoedsrust Mir

Met Carchedi krijgt Marquez volgend jaar een crew chief aan zijn zijde die inmiddels de nodige ervaring heeft opgedaan. Momenteel vervult hij die rol al voor Fabio di Giannantonio, die na dit seizoen plaats moet maken voor de zesvoudig MotoGP-kampioen. Eerder werkte Carchedi al samen met Joan Mir bij Suzuki, een samenwerking die met de wereldtitel van 2020 een absoluut hoogtepunt kende. De Spanjaard denkt met plezier terug aan de tijd met zijn voormalige hoofdmonteur en stelt dat zijn huidige teamgenoot bij Repsol Honda er ook plezier aan gaat beleven.

"Ik ken Santi Hernandez niet, dus ik kan geen vergelijking maken met Frankie. Wat Marc gaat tegenkomen is een technicus die mij in ieder geval altijd veel gemoedsrust heeft gegeven", zei Mir over zijn samenwerking met Carchedi. "Hij is een technicus die er gewoon voor gaat als hij een nacht niet kan slapen om de motor klaar te krijgen of in ieder geval een poging te doen. Dat is niet iets wat iedereen doet. Hij zal altijd zijn best doen om er te zijn. We hebben ongelofelijke momenten beleefd en ik heb altijd graag met hem samengewerkt."